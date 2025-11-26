Sergio Pérez staat op het punt om zijn rentree in de Formule 1 te maken. De Mexicaan heeft al geruime ervaring in de koningsklasse, en was onder meer vier seizoenen lang de teamgenoot van Max Verstappen. De toekomstige Cadillac-coureur durft daarom wel de volgende voorspelling te doen over zijn voormalige collega: ‘Ik denk dat hij de beste coureur in de geschiedenis van de sport zal worden’.

Sergio Pérez maakt in 2026 zijn rentree in de Formule 1 als coureur van het Amerikaanse Cadillac. Zo komt er na een jaar al een einde aan het gedwongen afscheid van de Formule 1 voor de Mexicaan. Eind 2024 werd Pérez na een tegenvallend seizoen bij Red Bull werd weggestuurd. Voordat de coureur door de Oostenrijkers werd ontslagen, was hij wel de langstzittende teamgenoot van Max Verstappen.

“Wat er uiteindelijk bij Red Bull is gebeurd, dat was het beste was wat me had kunnen overkomen”, blikt Pérez nog één keer terug op zijn vertrek bij de renstal, tegenover de Italiaanse tak van Motorsport.com. “Want bij Red Bull en in de omstandigheden waarin ik me toen bevond, werd veel van me gevraagd.”

Beste coureur ooit

“En alle coureurs die zijn gekomen en nog zullen komen, zullen dezelfde problemen blijven hebben. Het (de Red Bull-bolide, red.) is namelijk een zeer complexe auto om in te rijden, waarin je je voortdurend moet aanpassen aan de stijl van Verstappen”, legt de Mexicaan vervolgens uit waarom zijn tijd bij de Oostenrijkers zo uitdagend was. Pérez was vier seizoenen lang de teamgenoot van de regerend wereldkampioen, en durft daarom alvast één ding te voorspellen: “Ik denk dat hij de beste coureur in de geschiedenis van de sport zal worden. Het Red Bull-project is voor hem gemaakt.”

