Red Bull steekt de draak met McLaren! Het simraceteam van de Oostenrijkers plaatste dinsdag een opvallende video op sociale media naar aanleiding van de diskwalificatie van McLaren in Las Vegas. Norris en Piastri werden uit de uitslag geschrapt omdat het skid block onder beide auto’s te ver was afgesleten. Dat duidt op een té lage rijhoogte, wat de papaja’s een oneerlijk voordeel zou geven. Red Bull geeft McLaren nog een trap na en demonstreert hoe je een te lage rijhoogte kunt voorkomen.

In de video is te zien hoe de instellingen in de simulator worden aangepast. “Hoe voorkom je diskwalificatie?”, schrijft het team. Vervolgens wordt de rijhoogte aan zowel de voor- als achterkant op de maximale stand gezet. “Zomaar wat goedbedoeld advies”, luidt het bijschrift. Daarmee deelt Red Bull een plaagstootje uit aan rivaal McLaren, dat in Las Vegas werd gediskwalificeerd vanwege een te lage rijhoogte. De FIA concludeerde na afloop van de race dat het skid block ruim 9 millimeter was afgesleten; meer dan de toegestane hoeveelheid.

LEES OOK: Helmut Marko spot met McLarens boodschap aan Norris: ‘Haal Max in’

Zodra die grens wordt overschreden, volgt automatisch diskwalificatie. Tijdens de GP van China in maart was Lewis Hamilton al slachtoffer. Ook hij werd uit de uitslag geschrapt vanwege te veel slijtage aan het skid block. Door het wegvallen an McLaren in Las Vegas maakte Red Bull-coureur Max Verstappen een enorme inhaalslag in het wereldkampioenschap. De Nederlander staat nu gedeeld tweede met Piastri, op 24 punten achterstand van Norris. Tijdens de laatste twee Grands Prix in Qatar en Abu Dhabi zijn er nog 58 punten te verdienen.



