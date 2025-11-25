Helmut Marko heeft zich kostelijk vermaakt met de boordradio-berichten van McLaren tijdens de GP van Las Vegas. Lando Norris kreeg in de openingsfase van de race de instructie om Max Verstappen aan te vallen; de Brit was de koppositie kwijtgeraakt door een fout bij de start. Volgens Marko maakte McLaren daarna geen schijn van kans meer; Verstappen reeg de ene snelle ronde aan de andere.

Lando Norris – die vanaf poleposition vertrok – maakte een agressieve verdedigingsmanoeuvre bij het ingaan van de eerste bocht. Verstappen anticipeerde en dwong zijn titelrivaal het vuile asfalt op; de Brit schoot rechtdoor en werd ingehaald door zowel de Nederlander als George Russell. Laatstgenoemde werd later weer verschalkt, waarna Norris een veelzeggende boodschap kreeg van race-ingenieur Will Joseph. “We gaan Max pakken”, klonk het over de boordradio.

Verstappen counterde direct, zette de snelste ronde neer en vergrootte het gat naar zijn rivaal. Uiteindelijk kwam hij met een voorsprong van ruim twintig seconden over de streep. Norris moest in de slotfase zelfs gas terugnemen vanwege problemen met zijn MCL39. Achteraf bleek dat het skid block onder zijn auto te ver was afgesleten. Zowel hij als teamgenoot Oscar Piastri werd gediskwalificeerd, waardoor Verstappen een gigantische inhaalslag maakte in het wereldkampioenschap.

‘Max reed de ene snelste ronde na de andere’

Red Bull-topadviseur Helmut Marko zei achteraf dat de instructies van McLaren hem aan het lachen maakten. “Hij (Verstappen, red.) kon het tempo van de achtervolgers gemakkelijk controleren en zo de banden sparen”, vertelde de Oostenrijker tegenover de Duitse tak van Sky Sports. “We bleven ook langer buiten dan alle anderen. Natuurlijk wisten we precies hoe de banden van de rest ervoor stonden”, voegde hij eraan toe. “Het grappigste was de boodschap van McLaren: ‘Val Max aan, haal hem in.’ En vervolgens reed Max de ene snelste ronde na de andere, gewoon om een punt te maken.”

LEES OOK: Helmut Marko bewondert lef van Verstappen: ‘Dat krijg je er bij hem niet uit’

“Maar hij deed het met zoveel zelfvertrouwen en gemak. We hadden nul problemen. McLaren had aan het einde wél wat problemen”, merkte Marko op. “Norris reed twee of drie seconden langzamer. Helaas kon niemand daarvan profiteren.” Red Bull wist op dat moment nog niet dat Norris gediskwalificeerd zou worden. “Het was vanaf de eerste ronde al raak”, besloot Marko trots. “Ik wil niet zeggen dat Max de race bij de start heeft gewonnen, maar in de eerste bocht dwong hij Norris simpelweg tot een fout.”

Lees hier alles over de GP Qatar

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.