Max Verstappen won dit weekend zijn zesde race van het seizoen. Onder de neonlichten van Las Vegas dwong hij titelrivaal Lando Norris terug naar de tweede plaats en maakte hij – dankzij de latere diskwalificatie van beide McLaren-coureurs – een enorme inhaalslag in het wereldkampioenschap. Topadviseur Helmut Marko was achteraf vol lof over het optreden van Verstappen en verklaarde bovendien dat Red Bull de zaken opnieuw op orde heeft.

Tegenover het Oostenrijkse Servus TV stak Marko plichtsgetrouw de loftrompet over Verstappen. “Een ongelooflijke race”, zei hij over de nieuwste zege van de Red Bull-coureur. “Hij nam de eerste bocht uiterst soeverein.” Polesitter Lando Norris probeerde zijn titelrivaal af te knijpen, maar belandde zelf op het vuile asfalt. Verstappen hield zijn racelijn en ging hem in de eerste bocht voorbij. “Het opmerkelijke was dat McLaren tegen Norris zei dat hij moest aanvallen; dat hij moest proberen Max terug te pakken. Dat hebben wij aan Verstappen doorgegeven. Vanaf dat moment ging hij er écht voor: hij noteerde de ene snelste ronde na de andere.”

‘Overtuigende overwinning’

Zelfs in de allerlaatste ronde scherpte Verstappen zijn eigen tijden nog verder aan, zo vertelde Marko. De Oostenrijker sloeg stijl achterover van het lef van de viervoudig wereldkampioen, maar was niet minder onder de indruk. “Het was een overtuigende overwinning”, concludeerde hij tevreden. “Natuurlijk rijdt hij in de laatste ronde weer de snelste tijd, nota bene met een flinke marge. Dat krijg je er bij hem niet uit, maar het is niet zonder risico’s”, voegde hij er grijnzend aan toe.

Marko was niet alleen trots op Verstappen, maar prees ook de rol van het team bij deze laatste triomf. Na kostbare fouten in São Paulo toonde Red Bull zich in Las Vegas weer messcherp. “We hebben alles precies in de gaten gehouden en onze bandenslijtage beter onder controle gehouden”, lichtte Marko toe. “We zijn het langst buiten gebleven en Max had bovendien nog reserves over. Wat dat betreft was onze afstelling absoluut de juiste.”

