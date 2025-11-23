Max Verstappen is de grote winnaar van de GP van Las Vegas. Na een doordachte manoeuvre in de eerste bocht pakte hij de leiding af van Lando Norris, om uiteindelijk vóór zijn titelrivaal over de finish te komen. De echte slag volgde echter pas enkele uren later, toen beide McLaren-coureurs werden gediskwalificeerd en Verstappen een enorme sprong maakte in het kampioenschap. De internationale media loven zijn laatste ‘meesterstuk’ en zien hoe hij McLaren opnieuw verplettert.

“Verstappen op volle toeren, McLaren verliest flink”, kopt L’Équipe. De Fransen zagen opnieuw een meesterlijke Verstappen, die – mede dankzij de diskwalificaties bij McLaren – de titelstrijd nieuw leven inblies. “Zolang hij ook maar de geringste kans heeft om de titel te winnen, zal hij niet opgeven”, prijst men het doorzettingsvermogen van de Limburger. “Verstappen, die de volledige controle had toen Norris na zijn mislukte remactie in de eerste bocht weer de baan opkwam, beheerste de situatie meesterlijk. Hij sloeg de vroege dreiging van Russell af en vocht in de laatste ronde zelfs nog voor de snelste tijd. Het levert geen punten op, maar het maakt altijd indruk. Daarbij wordt zijn motivatie door de diskwalificatie van beide McLaren-coureurs alleen maar verder aangewakkerd.”

Titelkansen Verstappen ‘springlevend’

Bij Marca benadrukt men dat Verstappen de druk op McLaren en WK-leider Lando Norris nog verder heeft opgevoerd. Doordat zowel Norris als Piastri uit de uitslag werd geschrapt, staat de Nederlander nog maar 24 WK-punten achter zijn Britse rivaal. “Het is Lando’s kampioenschap om te verliezen”, oordeelt het Spaanse medium. “De beste coureur in Las Vegas was zonder twijfel Max Verstappen. De Nederlander behaalde opnieuw een overwinning dankzij een start waarin Norris een fout maakte. De Red Bull-coureur begreep de racelijn beter en nam de leiding. Hij overtrof iedereen. Deze titelkandidaat, ooit ten dode opgeschreven, is springlevend.”

“Norris blundert en bezorgt Verstappen de overwinning”, kopt BILD. “Max Verstappen wint de GP van Las Vegas en blijft daarmee in de race voor het wereldkampioenschap. Ironisch genoeg was het zijn titelrivaal Lando Norris die de Red Bull-ster aan de overwinning hielp”, doelt men op de ongelukkige verdedigingsactie van de Brit. Niet veel later volgde een tweede bericht, ditmaal over de dubbele diskwalificatie bij McLaren. “Een drama in Las Vegas”, schrijven onze oosterburen. “In de nacht na de Grand Prix worden beide McLaren-coureurs gediskwalificeerd door de FIA. Lando Norris en Oscar Piastri verliezen al hun punten en de strijd om het wereldkampioenschap wordt nog spannender dan hij al was.”

Nachtmerrie van McLaren

“De nachtmerrie van McLaren is eindelijk uitgekomen”, voegt La Gazzetta dello Sport eraan toe. Na een zinderend weekend in Las Vegas gaan zowel Norris als Piastri immers met nul punten naar huis. “Wat een positieve dag had moeten worden voor Norris – die dankzij zijn tweede plaats een reële kans had om het wereldkampioenschap al in Qatar te kunnen pakken – veranderde in een complete ramp voor de Engelse coureur”, concludeert de Italiaanse krant. “Sterker nog, de schaduw van Max Verstappen, de winnaar in Las Vegas, is veel dreigender geworden voor McLaren, zeker met nog twee races én een sprintrace op het programma.”

“Het was wéér een meesterwerk van een race, wat voor hem inmiddels bijna routine is geworden”, prijst de roze sportkrant Verstappen verder. “Hij verpletterde Norris bij de start, behoudt vervolgens stoïcijns zijn positie en blijft constant aan de leiding. Zonder hem was dit wereldkampioenschap allang beslist. Hij heeft niet de beste auto, maar weet iedereen er telkens van te overtuigen dat hij de sterkste op de baan is.”

