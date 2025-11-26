Wat begon als Lawsons grote doorbraakjaar is veranderd in een seizoen vol twijfels en toenemende druk. Terwijl teamgenoot Isack Hadjar de show steelt, dreigt de Nieuw-Zeelander zijn plek binnen de Red Bull-familie te verliezen. Lawson heeft alleen tot het einde van 2025 een contract, en benadrukt dat hij nog altijd geen duidelijkheid heeft over zijn toekomst in de Formule 1.

Liam Lawson bevond zich de afgelopen jaren in een ware achtbaan binnen de Red Bull-familie. Na zijn indrukwekkende invalbeurten bij AlphaTauri in 2023 – toen hij vijf Grands Prix reed als vervanger van de geblesseerde Daniel Ricciardo – en opnieuw zes races in 2024 toen Ricciardo opnieuw plaats moest maken, leek 2025 eindelijk zijn doorbraakjaar te worden. Lawson kreeg het stoeltje naast Max Verstappen bij Red Bull. Maar het sprookje bleek van korte duur: na slechts twee raceweekenden werd hij teruggezet naar zusterteam Racing Bulls, omdat zijn prestaties tegenvielen. Sindsdien kende hij een wisselvallig seizoen, terwijl rookie-teamgenoot Isack Hadjar juist blijft imponeren.

Lawson beseft maar al te goed hoe bepalend deze fase is voor zijn toekomst. Met de sterke prestaties van teamgenoot Hadjar is zijn plek voor 2026 allesbehalve zeker. “Eerlijk gezegd heb ik absoluut geen idee”, zegt Lawson openhartig over zijn vooruitzichten. “Ik verwacht dat de beslissing pas laat valt — richting het einde, of zelfs ná het einde van het seizoen.” Volgens de Nieuw-Zeelander wacht het team bewust met een besluit vanwege de spannende strijd in het constructeurskampioenschap: “Beide teams (Mercedes en Red Bull, red.) vechten voor belangrijke posities. Ze willen elke kans benutten, dus stellen ze de keuze zo lang mogelijk uit. Maar eerlijk: ik weet het echt niet.”

