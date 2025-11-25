Lewis Hamilton liet na een zwaar weekend in Las Vegas zijn frustratie duidelijk merken. De Ferrari-coureur noemde zijn eerste seizoen in het rood zelfs ‘het slechtste seizoen dat ik ooit heb gehad.’ Hoewel Hamilton teleurgesteld klonk over zijn prestaties, wil teambaas Frédéric Vasseur vooral de focus leggen op verbetering en het opvrolijken van zijn coureur.

Hamilton klonk na de Grand Prix van Las Vegas opvallend teleurgesteld over zijn eigen prestaties. “Op dit tempo, met mijn prestaties, hebben we geen kans. Ik heb 22 slechte weekenden gehad dit seizoen, dus ik verwacht er nog een paar”, zei de Brit tegenover Sky Sports, duidelijk worstelend met zijn eerste jaar bij Ferrari. Toch vindt teambaas Frédéric Vasseur het te vroeg om conclusies te trekken.

De Fransman heeft begrip voor Hamiltons emotie, maar wil de gemoederen binnen het team tot bedaren brengen. “Ik begrijp de reactie van Lewis vlak na de race, maar hij moet even kalm blijven en zich focussen op de komende twee races”, zegt Vasseur. “Direct uit de auto stappen en dan je eerste commentaar geven, dat is altijd een beetje te heftig.” Volgens Vasseur is Hamiltons frustratie vooral te herleiden tot zijn startpositie: “Lewis stond er in de trainingen gewoon bij, het tempo was goed. Maar als je vanaf P20 begint, is het bijna onmogelijk om een topresultaat te halen.”

Focus op vooruitgang

Hoewel Hamilton zich knap naar voren vocht en uiteindelijk een minuut achter Verstappen finishte, blijft het contrast tussen verwachtingen en werkelijkheid pijnlijk zichtbaar. Ferrari hoopte met Hamilton aan boord de titeljacht te openen, maar staat nu voor een winter vol werk. Vasseur probeert de blik alvast vooruit te richten: “Voor nu moeten we rustig blijven en de komende twee races goed afhandelen. Daarna analyseren we het seizoen — maar niet in de hitte van het moment.”

