Fernando Alonso heeft zich na de GP van Las Vegas scherp uitgelaten over het evenement. De Aston Martin-coureur vindt dat het nachtelijke stratencircuit op meerdere punten tekortschiet en vraagt zich hardop af of de huidige omstandigheden wel passen bij wat hij ‘de Formule 1-standaarden’ noemt. Het paradepaardje van FOM werd in 2023 in het leven geroepen en zorgde sindsdien geregeld voor controverse.

De GP van Las Vegas staat sinds 2023 op de kalender en hoewel de eerste editie werd ontsierd door losgeraakte putdeksels, is de race sindsdien uitgegroeid tot een populair spektakel. De lay-out biedt – anders dan andere stratencircuits – voldoende inhaalmogelijkheden en de extreem lage nachttemperaturen zorgen jaarlijks voor een unieke uitdaging. Fernando Alonso ziet echter vooral problemen. De tweevoudig wereldkampioen zou in de eerste plaats het asfalt willen aanpakken. Het zou volgens hem ‘te glad’ zijn, wat leidt tot een gebrek aan grip en banden die nauwelijks op temperatuur komen.

De Spanjaard was na afloop keihard in zijn oordeel. “Het circuit is leuk omdat het zo snel is, maar ik denk dat het type asfalt niet voldoet aan de Formule 1-standaarden”, verklaarde Alonso tegenover de pers. “Het is te glad en we kunnen de banden niet op temperatuur brengen. Door het gebrek aan grip en het feit dat de baan extreem hobbelig is, zitten we echt op de grens van veilig racen. Dus ik denk dat we voor toekomstige edities met de FIA moeten overleggen of dit acceptabel is voor de komende jaren.”

Slechte timing

Daarbij speelt volgens Alonso nóg een probleem: de timing van het evenement op de kalender. Las Vegas vormt dit jaar de start van een slopend drieluik; de avondrace wordt in rap tempo opgevolgd door de GP van Qatar, liefst elf tijdzones verderop. De reistijd en het tijdsverschil beginnen volgens hem hun tol te eisen. “Om eerlijk te zijn is de plaats op de kalender ook lastig voor ons”, zei hij. “Het tijdsverschil met twee weken geleden, en nu rechtstreeks naar Qatar vliegen… Ik denk niet dat er een andere sport bestaat die dat zou accepteren.”

LEES OOK: Newey achterna? ‘Horner mogelijke opvolger van Andy Cowell bij Aston Martin’

Alonso kende zelf een moeizame race en bleef buiten de punten. Aston Martin kijkt al vooruit naar 2026, wanneer de nieuwe regels in werking treden en het team voor het eerst aan de start verschijnt met een auto van Adrian Newey.

Lees hier alles over de GP Qatar

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.