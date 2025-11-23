Het rommelt achter de schermen bij Aston Martin. CEO en teambaas Andy Cowell zou na iets meer dan een jaar al op de tocht staan; na de teleurstellende resultaten van het afgelopen seizoen en het vertrek van meerdere toptechnici zou de Brit binnenkort zijn biezen moeten pakken. Naar verluidt heeft Aston Martin al diverse vervangers op het oog, onder wie voormalig Red Bull-teambaas Christian Horner.

Hoewel er nog geen definitief besluit is genomen, lijkt het erop dat Andy Cowell zijn rol als CEO en teambaas zal verliezen. Het Hongaarse Formula.hu meldde zondag dat hij in de nasleep van de GP van Las Vegas wordt ontslagen. Een positie elders binnen de organisatie is niet uitgesloten, maar zijn tijd aan de top lijkt voorbij. Een woordvoerder van Aston Martin houdt de kaarten voorlopig tegen de borst: “Het team zal zich niet inlaten met geruchten of speculaties. De focus ligt op het maximaliseren van de prestaties in de resterende races en op de voorbereiding op 2026.”

In de zoektocht naar een mogelijke opvolger duiken grote namen op. Volgens BBC Sport zet Christian Horner zichzelf actief in de markt voor een functie bij Aston Martin, inclusief een mogelijk aandelenbelang. Hij werd in juli door Red Bull ontslagen na teleurstellende sportieve resultaten en maandenlange interne spanningen rond beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag. Hoewel Horner werd vrijgesproken, bleef zijn positie onhoudbaar.

Red Bull-reünie

Mocht Horner daadwerkelijk aan de slag gaan bij Aston Martin, dan kan dat zorgen voor een opmerkelijke Red Bull-reünie. Topontwerper Adrian Newey, die de prijzenkast in Milton Keynes jarenlang rijkelijk wist te vullen, stapte dit jaar al over naar de concurrent uit Silverstone. De gevierde Brit werkt sinds enkele maanden aan de Aston Martin-bolide voor 2026. De vraag is of Newey – die binnen het team veel aanzien geniet – openstaat voor een nieuwe samenwerking met Horner. De relatie tussen beiden bekoelde in hun laatste maanden bij Red Bull, al zouden ze inmiddels weer dichter naar elkaar zijn toegegroeid. Zo bezochten ze deze zomer samen een concert.

Naast Horner worden ook Andreas Seidl, Mattia Binotto en Martin Whitmarsh genoemd als mogelijke nieuwe teambazen van Aston Martin. Een vertrek van Andy Cowell zou hem de vierde topman maken die onder teameigenaar Lawrence Stroll vertrekt. Daarnaast stapten recent nog zeven senior designers op. Volgens ingewijden bevindt het team zich midden in een forse reorganisatie.

