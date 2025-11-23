Aston Martin staat mogelijk op het punt om CEO en teambaas Andy Cowell te ontslaan, zo melden meerdere bronnen in de paddock. De topingenieur werd in oktober 2024 naar Silverstone gehaald, na eerder leiding te hebben gegeven aan de motordivisie van Mercedes. Zijn komst leverde echter niet de gewenste resultaten op, integendeel. Aston Martin, dat de afgelopen jaren mikte op een vaste plek tussen de topteams, lijkt de laatste maanden juist terrein te hebben verloren.

Het Hongaarse Formula.hu berichtte zondag dat Cowell na iets meer dan een jaar zijn biezen moet pakken en direct na de GP van Las Vegas vertrekt. Zijn positie zou onhoudbaar zijn geworden door de teleurstellende resultaten van de afgelopen maanden. Aston Martin zakte dit jaar terug naar de zevende plaats in het constructeurskampioenschap, ondanks de uitgesproken titelambities van teameigenaar Lawrence Stroll. Die investeerde fors in een ultramoderne fabriek in Silverstone en trok meerdere hoog aangeschreven technici aan, maar de beoogde vooruitgang blijft voorlopig uit.

Een woordvoerder van Aston Martin ontkende de geruchten over Cowells dreigende vertrek. “Het team zal zich niet inlaten met geruchten of speculaties”, luidde de verklaring.

Beoogde vervangers

Cowell werd in oktober 2024 officieel benoemd tot CEO en teambaas na een interne reorganisatie. Hij nam het stokje over van Mike Krack, die in 2025 de rol van Chief Trackside Officer op zich nam. Nu zouden zijn dagen echter alsnog geteld zijn.

LEES OOK: Montoya: ‘Als Newey een maas in de wet vindt, wint Aston Martin alles’

Volgens geruchten heeft Aston Martin voormalig McLaren– en Sauber-teambaas Andreas Seidl op het oog als mogelijke opvolger. Seidl verruilde de papaja’s begin 2023 voor de Zwitserse renstal en begeleidde hen bij de transitie naar Audi, maar werd medio 2024 alweer vervangen door Mattia Binotto. Laatstgenoemde geldt, net als Martin Whitmarsh, eveneens als een mogelijke kandidaat om Andy Cowell op te volgen.

Lees hier alles over de GP Las Vegas

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.