Het is voorafgaand aan het 2026-seizoen een al veelbesproken discussiepunt: de vermeende motortrucs van Mercedes en Red Bull. De twee teams zouden een maas in de wet hebben ontdekt, waardoor ze middels een truc de compressieverhouding van de motor kunnen vergroten. Dit zou naar verluidt op het circuit meer vermogen opleveren. Andy Cowell, chief strategy officer bij Aston Martin, reageert op de geruchten.

Volgens Aston Martin-topman Andy Cowell is het niet meer dan logisch dat er vlak voor de start van een nieuw reglementencyclus discussie ontstaat over een bepaald onderwerp. “Elk team leest de reglementen en probeert de grens op te zoeken voor de performance”, vertelt de topman tijdens het lanceringsevenement van de nieuwe Honda-krachtbron. De Japanse motorfabrikant levert in 2026 voor het eerst de motoren aan het Britse team.

‘Belangrijke factor’

Afgelopen december gingen de geruchten rond dat Mercedes en Red Bull een zogenoemde ‘truc’ hebben toegepast op de compressieverhouding van hun krachtbronnen. Het zou de twee teams naar verluidt drie tienden tijdwinst opleveren. “De compressieverhouding is duidelijk een belangrijke factor voor de thermische efficiëntie van een verbrandingsmotor, dus je probeert deze altijd tot het uiterste te benutten”, zegt ook Cowell. “Ik weet zeker dat elke fabrikant van krachtbronnen dat doet.”

De Aston Martin-topman vertrouwt er echter op dat de FIA goed toezicht zal houden. Het bestuursorgaan kondigde eerder al aan op 22 januari een vergadering over het onderwerp in te plannen. “En zoals al vaker gezegd is het de taak van de FIA om ervoor te zorgen dat iedereen de regels op een eerlijke en gelijke manier interpreteert”, sluit Cowell af. “Dat is wat er op dit moment ook gebeurt.”

