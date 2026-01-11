De FIA houdt op 22 januari, vier dagen voordat de eerste testkilometers worden gemaakt in Barcelona, een spoedvergadering. Dat bevestigt het bestuursorgaan op zaterdag. Aanleiding is naar verluidt de groeiende zorgen bij teams over de vermeende ‘truc’ die Mercedes en Red Bull op de compressieverhouding van hun krachtbronnen hebben toegepast. De vergadering zal plaatsvinden tussen technische experts, en de FIA hoopt zo duidelijkheid te scheppen over de nieuwe regelgeving.

De start van het 2026-seizoen komt steeds dichterbij. De komende maand zullen alle teams hun bolides onthullen, voordat de hele koningsklasse in februari naar Bahrein afreist voor de tweede week aan testdagen. Het reglement voor zowel het chassis als de krachtbron wordt compleet anders, met als grootste verandering voor de motoren dat ze meer geëlektrificeerd zullen zijn. De nieuwe krachtbronnen hebben een bijna 50/50-verdeling van het vermogen over het elektrische deel van het hybride-systeem en de V6-verbrandingsmotor.

De laatste keer dat het motorreglement zo drastisch werd aangepast, was in 2014. Mercedes bouwde toen de dominantste krachtbron van het veld, en dat leverden de Zilverpijlen onder meer acht constructeurstitels op. De geruchten gaan nu rond dat Mercedes opnieuw met een sterke motor aan de start van het seizoen zal staan. Dit zou mede komen door een ‘truc’ die het Duitse team heeft toegepast op de compressieverhouding van hun krachtbron. Zo zou Mercedes een manier hebben gevonden om deze verhouding toch naar 18:1 te krijgen, in plaats van de in 2026 geldende verhouding van 16:1, zonder daarbij de technische reglementen te overtreden. Ook Red Bull heeft naar verluidt dezelfde ‘truc’ toegepast.

22 januari

Andere motorfabrikanten – Audi, Ferrari en Honda – zouden bij de FIA hebben aangeklopt naar aanleiding van de Mercedes-geruchten. Het bestuursorgaan bevestigt nu dat er op 22 januari een vergadering over ‘zaken omtrent het 2026-reglement’ zal worden gehouden. “Zoals gebruikelijk bij de invoering van nieuwe regelgeving, zijn er momenteel discussies gaande over de versie voor 2026 met betrekking tot de krachtbron en het chassis”, bevestigt een woordvoerder van de FIA aan PlanetF1. “De vergadering die gepland staat voor 22 januari is een bijeenkomst van technische experts. Zoals altijd beoordeelt de FIA de situatie om ervoor te zorgen dat de regelgeving door alle deelnemers op dezelfde manier wordt begrepen en toegepast.”

