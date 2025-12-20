De eerste meters moeten nog verreden worden in de bolides voor 2026, maar een controverse staat al op het punt van uitbreken. Met maar zes weken tussen de GP Abu Dhabi en de start van het voorseizoen, zijn alle teams en motorfabrikanten druk bezig om zowel de bolides als motoren op tijd af te krijgen. Een eerste conflict over de motorreglementen zou echter al woeden tussen de teams. Zowel Mercedes als Red Bull Powertrains heeft namelijk naar verluidt een ‘truc’ toegepast op de compressieverhouding.

Volgens Motorsport Magazin zijn motorfabrikanten Ferrari, Honda en Audi niet blij met deze ‘truc’ van Mercedes en Red Bull Powertrains. Het gaat om de compressieverhouding van de krachtbron. In 2026 mag deze 16:1 bedragen, in tegenstelling tot de 18:1 die in 2025 nog van toepassing was. De compressieverhouding van een motor is de verhouding tussen het grootste volume en het kleinste volume in de cilinder. Mercedes zou volgens meerdere bronnen in de paddock een manier hebben gevonden om de compressieverhouding toch naar 18:1 te krijgen. De renstal zou hierbij de technische reglementen niet overtreden. Het levert de Zilverpijlen naar verluidt drie tienden tijdwinst op.

LEES OOK: Wolff verwacht in 2030 pas Kimi Antonelli op de top van zijn kunnen: ‘Tijd nodig’

De manier van Mercedes heeft naar verluidt te maken met het feit dat de compressieverhouding alleen wordt gemeten wanneer de motor niet op volle temperatuur is. Er wordt gesuggereerd dat er complexe onderdelen in de motoren worden gebruikt die opzettelijk uitzetten wanneer de motor warm loopt. Hierdoor wordt de zuiger tijdens zijn cyclus dichter naar de bovenkant van de cilinder geduwd dan wanneer deze koud is. Dit helpt de compressieverhouding te verhogen – en levert dus extra prestaties en een verbeterd brandstofrendement op – wanneer de motor op het circuit draait. Hoewel thermische uitzetting van motoronderdelen een natuurlijk verschijnsel is, is er in het nieuwe reglement geen maatstaf vastgelegd die bepaald wat een aanvaardbaar niveau hiervoor is.

Protesten

Ferrari, Audi en Honda zouden bij de FIA hebben aangedrongen om voorafgaand aan de GP Australië in maart 2026 reglementswijzigingen door te voeren. De FIA laat zelf weten met de kwestie bezig te zijn. “Het onderwerp wordt nog steeds besproken in technische forums met de motorleveranciers”, aldus het bestuursorgaan. “De FIA controleert dit soort zaken continu om eerlijkheid en duidelijkheid te waarborgen. Aanpassingen van de regels of meetmethoden kunnen voor de toekomst worden overwogen.”

Bekijk hier de F1-kalender voor 2026

Niet één, maar twee edities om 2025 mee af te sluiten! Naast het dubbeldikke ‘Jaar van Max’ (124 pagina’s) ligt nu ook het 172 pagina’s dikke FORMULE 1 Jaarboek 2025 in de winkel (of bij je thuis als abonnee). Herbeleef het seizoen met analyses van teams en coureurs, feiten en cijfers en de beste themaverhalen van alle Grands Prix! Mis het niet! (ook online te bestellen, met gratis bezorging in Nederland!)