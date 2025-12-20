Mercedes-teambaas Toto Wolff is in zijn nopjes met de ontwikkeling van Andrea Kimi Antonelli als coureur. De rookie maakte in 2025 zijn Formule 1-debuut bij Mercedes, en behaalde in zijn eerste jaar meteen al drie keer het podium. Hoewel het volgens Wolff de ‘goede kant opgaat’ voor de jonge Italiaan, verwacht hij wel pas dat Kimi Antonelli in 2030 op de top van zijn kunnen presteert in de Formule 1.

Andrea Kimi Antonelli heeft zijn eerste seizoen als Mercedes-coureur erop zitten. De jonge Italiaan eindigde met 150 WK-punten op de zevende plaats in het coureurskampioenschap, met als hoogtepunt zijn tweede plaats in Brazilië. De 19-jarige Kimi Antonelli staat nog maar aan het begin van zijn Formule 1-carrière, iets wat ook teambaas Toto Wolff in zijn achterhoofd houdt.

“Wanneer verwachten we dat hij zijn hoogtepunt bereikt? Over drie, vijf jaar”, vertelt de Oostenrijker openhartig in de Beyond The Grid-podcast. “En dat is de tijd die we hem moeten geven.” De Italiaanse rookie maakte begin 2025 meteen zijn Formule 1-debuut bij een topteam, Mercedes, nadat Lewis Hamilton de Zilverpijlen had verruild voor Ferrari. Volgens Wolff zal het echter nog tot 2030 duren voordat de jonge coureur op de top van zijn kunnen presteert.

‘Gaat de goede kant op’

Wolff legt vervolgens uit wat Kimi Antonelli nog precies moet leren in de Formule 1. “Ik denk dat hij veel weet over deze sport, omdat hij er elke dag mee bezig is. Maar er is ook een menselijke component die je als jongeman moet ontwikkelen, namelijk omgaan met de dynamiek en druk van deze omgeving. Het lijdt echter geen twijfel dat hij de goede kant opgaat.” Kimi Antonelli heeft – net als teamgenoot George Russell – vooralsnog een contract tot en met 2026 bij Mercedes.

