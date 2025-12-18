Mercedes heeft plechtig afscheid genomen van de huidige motorformule. De Duitse renstal was bij uitstek het meest succesvolle team van het hybride-tijdperk; tussen 2014 en 2025 wonnen de Silberpfeile meer dan de helft van alle Grands Prix en veroverden ze acht constructeurstitels op rij. Bij de motorfabriek in Brixworth kwamen alle krachtbronnen samen voor een officieel afscheid. Volgens Toto Wolff staat ‘het échte hybride-tijdperk’ echter pas op het punt van beginnen.

Ondanks de sportieve terugval bij de introductie van de zogeheten ground effect-auto’s kan Mercedes tevreden terugkijken op de afgelopen twaalf jaar. Met name in de beginfase van het hybride-tijdperk was het team ongekend dominant. Van de 252 races werden er 140 gewonnen door een Mercedes, zij het in handen van Lewis Hamilton, Nico Rosberg, Valtteri Bottas of George Russell. In totaal eindigde het team 387 keer op het podium en werden er acht constructeurstitels veroverd. Die glansrijke periode werd in Brixworth feestelijk afgesloten.

Op het terrein kreeg test- en reservecoureur Frederik Vesti de kans om achter het stuur te kruipen van zowel de W05 uit 2014 als de W16 uit 2025. Hij reed enkele demoruns en trakteerde zijn collega’s op de nodige donuts. Daarnaast werden alle hybride V6-motoren die Mercedes door de jaren heen heeft gebouwd naast elkaar tentoongesteld. Hywel Thomas, directeur van het motorprogramma, reageerde zichtbaar trots: “Er werken hier inmiddels veel mensen die er nog niet waren ten tijde van deze eerste motor”, wees hij naar het originele blok. “Samen hebben we een ongelooflijke reis gemaakt. De hoge verwachtingen hielden ons scherp; we namen geen genoegen met redelijke prestaties, maar streefden altijd naar grootsheid.”

Toto Wolff: ‘Nieuwe reglementen zijn fascinerend’

Inmiddels kijkt Thomas vooruit naar het aankomende seizoen en de mogelijkheden die de nieuwe motorformule biedt. “Vraag je ingenieurs wat ze het liefste willen, dan zeggen ze allemaal: ‘Een leeg canvas, de kans om iets volledig nieuws te creëren'”, legde hij uit. “Die kans is er nu. Iedereen kijkt hier enorm naar uit, zeker nu het bijna showtime is.”

LEES OOK: Mercedes sloeg de plank mis met ground effect-auto’s: ‘Verkeerde start’, geeft Wolff toe

Ook Mercedes-teambaas Toto Wolff blikt vooruit op het nieuwe tijdperk. “We zijn jarenlang extreem succesvol geweest; we hebben acht constructeurstitels gewonnen”, vulde hij aan. “Daarna volgden enkele pittige seizoenen, maar dit hoofdstuk is nu afgesloten. We koesteren veel mooie herinneringen, maar tegelijkertijd begint nu het échte hybride-tijdperk. Straks komt 50 procent van het vermogen uit elektrische aandrijving. Ik heb de auto al in de simulator zien rijden, het wordt fascinerend”, grijnsde Wolff veelbelovend.

Bekijk hier de F1-kalender voor 2026

Niet één, maar twee edities om 2025 mee af te sluiten! Naast het dubbeldikke ‘Jaar van Max’ (124 pagina’s) ligt nu ook het 172 pagina’s dikke FORMULE 1 Jaarboek 2025 in de winkel (of bij je thuis als abonnee). Herbeleef het seizoen met analyses van teams en coureurs, feiten en cijfers en de beste themaverhalen van alle Grands Prix! Mis het niet! (ook online te bestellen, met gratis bezorging in Nederland!)