Toto Wolff heeft openheid van zaken gegeven over de reden waarom Mercedes er niet in slaagde het ground effect-tijdperk te domineren. Sinds de introductie van deze reglementen in 2022 moest de Duitse renstal het afleggen tegen achtereenvolgens Red Bull en McLaren. Het contrast is groot met het eerdere V6-hybridetijdperk, waarin de Silberpfeile tussen 2014 en 2021 alle constructeurstitels opeisten en de maatstaf van de sport vormden.

Die dominante fase zorgde voor hoge verwachtingen bij fans en kenners, maar met de komst van de ground effect-auto’s liep Mercedes tegen structurele problemen aan. Hoewel het team in deze periode competitief bleef en tijdens enkele raceweekenden kon meedingen naar overwinningen, bleven zulke momenten schaars. In totaal wist Mercedes slechts zeven races te winnen; een magere oogst vergeleken met het glansrijke verleden.

Mercedes sloeg de plank mis

Na afloop van het seizoen 2025 en het afscheid van de ground-effectreglementen blikte Toto Wolff terug op een reeks titelloze jaren. “We hebben geen wereldkampioenschap gewonnen”, verklaarde hij tegenover Motorsport Week. “Maar we behaalden wel een tweede, derde, vierde en opnieuw een tweede plaats. Dat is geen complete mislukking. Als je naar de statistieken van de afgelopen twintig jaar kijkt, ziet dat er solide en respectabel uit.”

Toch overheerst bij Wolff vooral het besef dat Mercedes tekort is geschoten ten opzichte van de concurrentie. “Maar natuurlijk is er op dit moment niets om echt tevreden over te zijn”, vervolgde hij realistisch. “In die vier jaar was er telkens een team dat duidelijk beter presteerde.” Volgens de Oostenrijker sloeg Mercedes aanvankelijk de plank mis, wat zijn weerslag had op alle seizoenen die volgden. “We maakten aan het begin een verkeerde keuze”, gaf hij toe. “We probeerden probleem na probleem op te lossen. Terwijl we het ene aanpakten, ontstonden elders weer nieuwe problemen. En we konden die nooit goed met elkaar in verband brengen of doorgronden.” Aanvankelijk worstelde het team met porpoising en vergiste men zich in het controversiële zero-pod ontwerp.

Het zero-pod ontwerp op de W13 van Lewis Hamilton in 2022 (Getty Images)

Red Bull en McLaren

Waar Mercedes achteropraakte, wisten andere teams de nieuwe reglementen wél te doorgronden. Zo veroverde Red Bull twee constructeurstitels en ging Max Verstappen er driemaal met de rijderstitel vandoor. Later kraakte McLaren de code, wat resulteerde in twee constructeurstitels voor de papaja’s en een eerste wereldkampioenschap voor Lando Norris. Wolff erkent dat Mercedes wel ideeën had, maar dat die nooit dezelfde doorslag gaven als bij de concurrentie. “We hadden valse hoop en allerlei theorieën”, zei hij. “Maar geen enkele bood ons een echte voorsprong in de titelstrijd. Onze concurrenten hebben het simpelweg beter gedaan.”

Daarbij wees hij expliciet naar zijn naaste rivalen. “Kijk bijvoorbeeld naar McLaren“, doelde hij op de opmars van de afgelopen twee jaar. “Of neem Red Bull, dat ups en downs kende, maar sinds de zomer duidelijk meer grip had op de auto. Dat zijn voorbeelden van hoe één ontdekking je seizoen op zijn kop kan zetten. Dat is ons in die vier jaar nooit gelukt.”

