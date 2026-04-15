Lance Stroll kijkt positief terug op zijn bewogen GT3-avontuur op Paul Ricard. Afgelopen weekend kwam de Canadees in actie tijdens de openingsronde van de GT World Challenge Europe. Door het wegvallen van de GP van Bahrein greep de Aston Martin-coureur zijn kans om extra kilometers te maken buiten de Formule 1, al kende zijn optreden een moeizaam verloop; het Comtoyou Racing-team eindigde uiteindelijk als 48e na een reeks technische problemen en forse tijdstraffen.

Stroll begon zijn stint pas laat in de race, toen de kansen op een goed resultaat al verkeken waren. Bovendien reed hij zijn deel van de wedstrijd in het donker, onder omstandigheden waarin hij nog weinig ervaring had. Toch wist Stroll indruk te maken met zijn snelheid en noteerde hij zelfs de achtste tijd tijdens zijn stint.

Smaakt naar meer

“Ik heb genoten van mijn debuut in de Vantage GT3 van Aston Martin“, liet hij weten. “Zelfs met beperkte voorbereiding voelde ik me goed in de auto en het tempo was veelbelovend. Ik was een van de snelsten tijdens mijn stint en elke ronde voelde ik me meer op mijn gemak in de auto en verbeterde ik mijn rondetijden.” Meer dan een 48e plaats zat er echter niet in voor het team, mede door een opeenstapeling van kostbare tijdstraffen. Zo werd teamgenoot Mari Boya verantwoordelijk gehouden voor het veroorzaken van een botsing, waarvoor hij een stop-and-go-penalty kreeg. Ook werd er een tijdstraf opgelegd voor het negeren van blauwe vlaggen. Daarnaast kreeg de bemanning van de Aston Martin nog meerdere straffen voor het overschrijden van de baanlimieten.

“Natuurlijk was de race – vanwege meerdere problemen – in principe al voorbij toen ik aan mijn stint begon”, gaf Stroll teleurgesteld toe. “Desondanks was het geweldig om hier te racen en ook ’s nachts ervaring op te doen in dit zeer competitieve kampioenschap. Ik wil het team bedanken voor deze kans en het feit dat ze ons een snelle auto hebben gegeven. Het was fantastisch!” Het GT3-uitstapje smaakte bovendien naar meer. “Ik heb me enorm vermaakt en ik kijk ernaar uit om binnenkort weer GT-races te rijden”, verzekerde hij. “We zullen zien wanneer de kalender het toelaat, maar ik kijk ernaar uit om binnenkort weer in deze auto te stappen.”

