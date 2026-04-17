Oud-Haas-teambaas Günther Steiner buigt zich over de aanhoudende problemen bij het team van Aston Martin. De renstal staat momenteel laatste in het constructeurskampioenschap, ondanks de belofte van Lawrence Stroll om Aston Martin aan de top te krijgen. Volgens Steiner heeft de Canadese zakenman gewoon niet het geduld om zijn Formule 1-team te laten slagen.

Wat een vliegende seizoenstart voor Aston Martin had moeten worden met nieuwe teambaas Adrian Newey achter het roer, is tot nu toe uitgelopen op een deceptie voor de renstal van Lawrence Stroll. De Canadees beloofde in 2022 nog dat zijn team mee zal strijden ‘aan de top’ van het veld binnen vijf jaar, maar een jaar voor het einde van die deadline staat Aston Martin na drie Grands Prix op de laatste plaats in het constructeurskampioenschap.

LEES OOK: Max Verstappen lyrisch over Zandvoort: ‘Het blijft uniek om mee te maken’

Voormalig Haas-teambaas Günther Steiner ziet hoe Lawrence Stroll zich inderdaad aan zijn woord heeft gehouden door bijna één miljard in Aston Martin te investeren. “Hij was alleen niet succesvol”, legt Steiner uit in de Drive to Wynn-podcast. “Hij heeft de nieuwe faciliteit in Silverstone opgezet, wat fantastisch is, en hij heeft de beste mensen aangetrokken.”

‘Geen geduld’

De oud-Haas-teambaas wijst vervolgens de reden aan waarom het plan van Stroll tot nu toe niet werkt. “Ik denk dat hij niet het geduld heeft dat nodig is in de Formule 1”, aldus Steiner. “Als het niet binnen zes of twaalf maanden lukt, verandert hij van koers. De cyclus is in de Formule 1 niet twaalf maanden. Je moet wachten tot iets werkt.”

Daarnaast worstelt Aston Martin ook met problemen aan de Honda-motor. De Japanse motorfabrikant werkt dit seizoen voor het eerst met de Britse renstal samen. “Ik weet zeker dat hij Honda niet onder druk kan zetten”, vervolgt Steiner. “Honda neemt de tijd die nodig is om dit op orde te krijgen. Daar heeft hij geen zeggenschap over. Hij kan wel druk uitoefenen en zeggen dat ze op moeten schieten, maar ze zullen het op hun eigen tempo doen, net zoals ze deden toen ze de vorige keer terugkwamen. Het moet moeilijk zijn. Die man heeft er zoveel geld in gestoken en hij werkt er keihard aan. Op dit moment is het niet goed voor hem, voor het bedrijf, om te staan waar ze nu staan.”

Lees hier alles over GP Miami

