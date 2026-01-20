Normaliter onthullen alleen de Formule 1-teams hun liveries voorafgaand aan een nieuw seizoen. Motorfabrikant Honda besloot het dit jaar echter anders te doen, en toont ook alvast haar geheel nieuwe krachtbron aan de wereld. Dat doet de Japanse fabrikant echter niet zomaar, want de Formule 1 staat aan de vooravond van een seizoen waarbij een geheel nieuw motorreglement van kracht gaat.

Honda levert daarnaast ook voor het eerst motoren aan Aston Martin dit seizoen, nadat eind 2025 de jarenlange samenwerking met Red Bull officieel ten einde kwam. De onthulling van de nieuwe motor, de RA626H, vond op dinsdag plaats in Tokio. “De Formule 1 evolueert naar een nieuwe generatie autosport”, aldus Honda-CEO Toshihiro Mibe tijdens de lancering. “Het budgetplafond zal strenge beperkingen opleggen. We moeten daarom met beperkte middelen een enorm resultaat behalen. Dit is niet zomaar een wedstrijd: het is een strijd met vindingrijkheid en technologie die tot in de perfectie is verfijnd.”

Bekijk de beelden van de gloednieuwe krachtbron hier:

Aston Martin

Aston Martin-eigenaar Lawrence Stroll is er alvast van overtuigd dat Aston Martin met Honda alles in huis heeft om succes te boeken in de Formule 1. “Dit wordt een ongelooflijk belangrijk hoofdstuk in onze geschiedenis”, zegt de Canadees tijdens het evenement in Tokio. “Voor ons is de samenwerking met Honda vanaf 2026 en het feit dat we voor het eerst een echt fabrieksteam worden een cruciaal en enorm spannend moment in onze Formule 1-geschiedenis.”

LEES OOK: Max Verstappen onverschillig over vermeende motortrucs: ‘Concentreer me op racen’

“Onder de nieuwe leiding van onze technisch directeur Adrian Newey en onze chief strategy officer Andy Cowell evolueert ons hele team samen in het nastreven van onze doelen”, vervolgt Stroll. “We verleggen grenzen en werken onvermoeibaar met het oog op toekomstig succes. Vanaf 2026 zijn we een echt werkpartnerschap aangegaan met Honda, wat betekent dat het chassis en de krachtbron als één geïntegreerd pakket worden ontworpen, een stap die cruciaal is voor onze ambities om het kampioenschap te winnen.” Aston Martin onthult op 9 februari de livery van de AMR26, nadat het eind januari al achter gesloten deuren de eerste kilometers heeft gereden tijdens de testdagen in Barcelona.

(Foto/credit: Honda, F1)

Bekijk hier de F1-kalender voor 2026

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.