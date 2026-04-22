Oud-Formule 1-coureur Jacky Ickx denkt niet dat het succes van de Formule 1 afhangt van welke regels op dat moment in de autosport gelden. Volgens de Belgische Grand Prix-winnaar zijn de kijkcijfers veel belangrijker voor het succes van de raceklasse: ‘Het publiek is de sleutel tot alles. Als F1 de aandacht vasthoudt en goede kijkcijfers haalt, dan is het goed’.

De 2026-reglementen zorgen al sinds voor de start van het huidige seizoen voor onenigheid in de paddock en ver daarbuiten. In 2023 waarschuwde Max Verstappen al dat de huidige reglementen er ‘best wel vreselijk’ uitzagen. “Het zit er naar uit dat het een kwestie van de beste krachtbron bouwen wordt”, zei de wereldkampioen destijds. “Wie de sterkste motor heeft, heeft een groot voordeel. Ik denk niet dat dat bij de Formule 1 past.”

Inmiddels is het duidelijk dat de nieuwe stijl van de Formule 1 niet iedereen aanspreekt, met kritiek vanuit zowel de coureurs als de fans. Volgens achtvoudig Grand Prix-winnaar Jacky Ickx doen de meningen er echter nauwelijks toe. “Wat de Formule 1 betreft moeten we niet de fout maken om het verleden te vergelijken met het heden. Mijn mening doet er niet toe. Het gaat erom hoe het publiek reageert,” aldus Ickx aan Motorsport.com.

‘Publiek is sleutel tot succes’

Volgens de Belgische meervoudig winnaar draait het uiteindelijk om het kijkgedrag van de fans. “Het gaat erom of mensen F1 volgen en in welke mate”, vervolgt Ickx. “Het publiek is de sleutel tot alles. Als F1 de aandacht vasthoudt en goede kijkcijfers haalt, dan is het goed. Zonder publiek kun je niets. Als het publiek er is, dan is het goed. In mijn tijd hadden we op het dashboard misschien vier parameters. Dat was een compleet andere periode dan nu, waarin coureurs met veel meer factoren rekening moeten houden. Maar uiteindelijk blijft het publiek de sleutel tot succes in de autosport.”

Toch waarschuwt de oud-coureur ook niet alles alleen maar aan de mening van fans op te hangen. “Natuurlijk moet je luisteren naar wat betrokkenen zeggen”, voegt Ickx eraan toe. “Maar ik denk dat het publiek zich niet echt bezighoudt met wat er onder de motorkap zit. Wat telt zijn de gevechten op de baan – of het spannend is, of de strijd intens is. Dat is wat telt. We hebben nog nooit zulke hoge kijkcijfers gehad.”

