Formule 1-icoon Jacky Ickx kreeg onlangs de unieke kans om te testen met een hedendaagse Le Mans-hypercar. De Belgische vedette, die in zijn F1-dagen acht Grands Prix won, nam ook vijftien keer deel aan de prestigieuze 24 uur van Le Mans. Zes overwinningen leverden hem de bijnaam ‘Monsieur Le Mans’ op. Op Circuit Paul Ricard bood Genesis Magma Racing de inmiddels 81-jarige Ickx de kans om oude tijden te herbeleven, zij het in een modern racemonster.

Om Ickx – een belangrijke sportadviseur voor Genesis – te eren, werd de GMR-001 uitgevoerd in een speciale kleurstelling, geïnspireerd op de blauw-witte racehelm van de legendarische Belg. Bij het instappen werden de contrasten met vroeger al snel duidelijk; toen Ickx tussen de jaren zestig en tachtig actief was in de autosport, waren de auto’s immers een stuk spartaanser. “Ik weet waar de pedalen zitten, dat is alles wat ik nodig heb”, grapte hij in een video van het team. Gedurende drie ronden maakte hij het Franse asfalt onveilig, waarna hij behoedzaam terugkeerde naar de pitstraat.

Contrasten

“Het verschil is dag en nacht”, vergeleek hij de hypercar met de bolides van weleer. “Er komt werkelijk niets overeen; de autosport van vandaag heeft niets meer gemeen met de wereld waar ik vandaan kom. De competitie is hetzelfde gebleven, maar de auto’s zijn compleet veranderd.” Alleen al van de cockpit begon Ickx te duizelen. “Alles maakte indruk op me. Er zitten achttien knoppen op het stuur, en waarschijnlijk nog eens vier aan de achterkant. Overal waar je kijkt zie je aansluitingen en schakelaars om het gedrag van de auto aan te passen. ‘Maak mijn leven alsjeblieft wat eenvoudiger’, zei ik tegen de monteurs.”

Hij legde nog meer verschillen bloot: “Ik rem altijd met mijn rechtervoet; ik heb nooit iets anders gekend. Maar hier remde ik met mijn linkervoet. Dat klinkt misschien onbeduidend, maar het voelt totaal anders. Ik moest alles opnieuw uitvinden én mentaal scherp blijven, zodat ik niet in de war zou raken. En dan is de cockpit ook nog eens ontzettend smal – je krijgt er bijna claustrofobie van. De monteurs vroegen zich waarschijnlijk af: ‘Hoe gaat deze oude vent in onze hypercar kruipen? Hij is 81 jaar oud, gaat hij dat ding echt besturen?’ Nou, jazeker.”

De magie bestaat nog

Voor Ickx was de ervaring niet alleen nostalgisch, maar ook leerzaam. “Dit was een unieke kans om te begrijpen hoe een moderne raceauto zich gedraagt en hoe lastig het eigenlijk is om ermee te rijden. Vergeleken met wat ik kende, is het veel complexer. Je moet alles tegelijk kunnen doen in een race die nog steeds een endurance-wedstrijd wordt genoemd, maar eigenlijk een sprint is geworden – alles gaat vol gas. Dat laat geen ruimte voor improvisatie; alles moet doelgericht en perfect uitgevoerd worden.”

Eén ding is volgens Ickx echter niet veranderd sinds zijn gloriedagen in de autosport. “We vormden een hechte groep en genoten er samen van”, glunderde hij. “De principes van saamhorigheid, samen zijn en het delen van je passie – daarin is de filosofie van de autosport nooit veranderd.” Daarbij benadrukte hij het belang van samenwerking. “Je moet niet denken dat je in deze wereld iets alleen bereikt. Het draait altijd om teamwork; om de mensen die je steunen en motiveren. Dáár schuilt voor mij de echte magie.”



