Max Verstappen won zaterdag zijn eerste GT3-race tijdens de negende ronde van de Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS). In zijn Ferrari 296 GT3 reed hij, samen met medecoureur Chris Lulham, soeverein naar de overwinning. Dit kunststukje volgde op zijn Grand Slam in de GP van Azerbeidzjan. Kortom, een succesvolle twee weken voor Max – zó succesvol dat hij een stokoud record van de legendarische Jacky Ickx evenaarde.

Tegenwoordig is het hoogst ongebruikelijk dat Formule 1-coureurs in andere raceklassen uitkomen. Met 24 Grands Prix op de kalender is het überhaupt lastig om nog een gaatje te vinden voor bijvoorbeeld een endurance-race. Vroeger was dat wel anders. De planning van de koningsklasse was toen een stuk rustiger en de sport was voornamelijk binnen Europa geconcentreerd. Bovendien was het voor de meeste coureurs heel gewoon om ook in andere disciplines hun geluk te beproeven.

Record Jacky Ickx

Het optreden van Max Verstappen deed dan ook denken aan lang vervlogen tijden en leverde hem internationaal veel waardering op. Dat hij bovendien wist te zegevieren tijdens zijn GT3-debuut, maakt dat hij een stokoud record evenaarde. De laatste Formule 1-coureur die in twee weken tijd in twee verschillende raceklassen de winst veiligstelde, was Jacky Ickx. In 1972 won de gevierde Belg achtereenvolgens de 6 uur van Watkins Glen en de Duitse GP.

Verstappen wil in de toekomst nog veel vaker uitkomen in de GT3. Zijn uitstapje naar de NLS was voornamelijk bedoeld als voorbereiding op een eventuele deelname aan de 24 uur van de Nürburgring. De Nederlander beschouwt de ‘Groene Hel’ als een van zijn favoriete circuits en staat mogelijk volgend jaar al aan de start van de beruchte langeafstandsrace. Ook de legendarische 24 uur van Le Mans wekt zijn interesse, al heeft hij geen Triple Crown-ambities.

