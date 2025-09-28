Max Verstappen won zaterdag op soevereine wijze zijn eerste NLS-race op de Nürburgring Nordschleife. De Nederlander, die nog maar twee weken in het bezit was van de vereiste licenties, maakte direct indruk bij zijn GT3-debuut. Het is duidelijk dat hij nog veel ambities heeft buiten de Formule 1, al heeft Verstappen weinig interesse in de meest prestigieuze titel in de autosport – de legendarische Triple Crown.

De Triple Crown geldt als de ultieme combinatie van zeges in de racerij: het winnen van de GP van Monaco, de Indy 500 en de 24 uur van Le Mans. Tot op de dag van vandaag is alleen Graham Hill daarin geslaagd. De Brit, die zich in 1962 en 1968 tot wereldkampioen kroonde, stond bekend als ‘Mr. Monaco’, doordat hij in de jaren zestig maar liefst vijf keer zegevierde in het prinsdom. In 1966 won hij tevens de Indy 500 en in 1974 volgde die felbegeerde overwinning in Le Mans.

Geen Triple Crown voor Verstappen

De afgelopen jaren deed Fernando Alonso al eens een gooi naar de Triple Crown. De Spanjaard won Le Mans in 2018 en 2019, heeft twee zeges in Monaco op zijn naam, maar een overwinning in de Indy 500 ontbreekt nog altijd. In 2017 deed hij een serieuze poging om de oval-race te winnen, maar werd hij uiteindelijk geveld door motorpech. Verstappen, die eveneens twee keer heeft gewonnen in Monaco, deelt Alonso’s Triple Crown-ambities niet, zo zei hij na het raceweekend in Bakoe.

“Le Mans, ja, maar ik ben niet geïnteresseerd in de Triple Crown”, aldus Verstappen tegenover de media in Azerbeidzjan. “Ik kijk graag naar IndyCar, maar ik hoef er zelf niet in te rijden.” De Red Bull-coureur maakt er geen geheim van dat hij meer endurance-races wil gaan rijden. In het verleden sprak hij de wens uit om mee te doen aan Le Mans met een Formule 1-dreamteam, inclusief Alonso. Na zijn eerste overwinning op de Nordschleife lonkt tevens deelname aan de beruchte 24-uursrace op ‘de Ring’. “Het hangt ook af van hoe het volgende Formule 1-seizoen zal verlopen, met alle nieuwe regels”, lichtte hij toe. “Het is nu onmogelijk om te zeggen of ik buiten de Formule 1 ook andere dingen kan doen.”

