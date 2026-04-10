Aston Martin ging deze week viraal nadat er beelden naar buiten kwamen van een opvallende test op het vliegveld van Bruntingthorpe in Engeland. De Britse autofabrikant reed daar met een prototype-hypercar die duidelijk is beïnvloed door F1-technologie. De bizarre bolide, voorzien van een centrale open cockpit met halo, lijkt een nóg extremere versie van de Valkyrie-hypercar, die werd ontworpen door F1-legende Adrian Newey.

Volgens sociale media-gebruikers doet de auto, uitgevoerd in zwart carbon, nog het meest denken aan een Batmobile. Met zijn open cockpit, blootliggende wielen en brede voor- en achtervleugels ademt dit prototype onmiskenbaar Formule 1-technologie. Potentiële klanten van Aston Martin kunnen hun hart ophalen: de auto wordt niet aangedreven door de gebrekkige Honda-motor die Fernando Alonso en Lance Stroll momenteel gebruiken in de Formule 1. Het monsterlijke geluid dat de auto produceert, lijkt afkomstig van dezelfde V12-motor die ook in de Valkyrie ligt.

De ‘doorsnee’ Aston Martin Valkyrie geldt als de meest extreme straatauto die het merk ooit heeft gebouwd. Tegelijkertijd is het een bijzonder exclusief model: in totaal zijn er slechts 275 exemplaren geproduceerd. Het concept ontstond in de periode dat Aston Martin nog een prominente sponsor was van Red Bull. Zodoende was Adrian Newey verantwoordelijk voor het ontwerp. Mede daardoor is de Valkyrie geliefd bij menig F1-coureur. Ook Max Verstappen heeft er een aan zijn wagenpark toegevoegd.

