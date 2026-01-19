Max Verstappen besteedt weinig aandacht aan de geruchten dat Red Bull een maas in de wet heeft ontdekt met betrekking tot het nieuwe motorreglement. Meerdere teams hebben geklaagd dat zowel Red Bull als Mercedes een truc zou hebben toegepast om de compressieverhouding van de krachtbron te vergroten. Tijdens statische tests zou dit niet opvallen, maar op het circuit zou deze hogere verhouding significant meer vermogen opleveren. Verstappen houdt zich echter afzijdig.

Geruchten over de vermeende motortrucs van Mercedes en Red Bull suggereren dat onderdelen die uitzetten bij hitte – en zo de compressieverhouding verhogen – tot wel 15 pk extra vermogen zouden kunnen opleveren. Tijdens de zogeheten season launch van Red Bull werd Max Verstappen gevraagd naar deze speculaties. Levert deze mogelijke vondst hem een voordeel op aan het begin van het seizoen? “Dat is onmogelijk te zeggen”, reageerde hij luchtig tegenover Bloomberg.

“Iedereen probeert gewoon alles wat mogelijk is. Van onze kant, en vooral van mijn kant, moet ik me concentreren op het racen”, voegde hij eraan toe. “Ik ben geen motortechnicus en kan niet alles tot in detail uitleggen. Uiteindelijk is het ook iets dat de FIA en de motorfabrikanten moeten oplossen.” De FIA organiseert op 22 januari een bijeenkomst met alle betrokken motorfabrikanten. Deze stond al langere tijd gepland, maar krijgt door de nieuwe geruchten een extra lading.

‘Alles is nog bekend’

“Ik rijd in de auto en vertrouw erop dat wij er alles aan doen om de maximale prestaties uit de motor te halen”, vervolgde Verstappen. De nieuwe auto’s zullen nog meer leunen op elektrificatie en krijgen bovendien actieve aerodynamica. Beide maatregelen zouden het inhalen moeten verbeteren. “Het is nog te vroeg om te zeggen dat het makkelijker zal worden om in te halen”, verduidelijkte Verstappen. “Ik heb geen idee. Alles is nog onbekend. De auto’s zien er wel wat mooier uit nu ze kleiner en minder breed zijn. Als we eenmaal op gang zijn, wordt het vanzelf duidelijker wat er allemaal is veranderd.”

Red Bull blijft voorlopig kalm onder de controverse. Technisch directeur Ben Hodgkinson verwierp de aantijgingen al in aanloop naar de season launch. “Ik denk dat er wat nervositeit heerst bij verschillende fabrikanten, omdat sommige teams misschien slimme technische trucjes toepassen”, verklaarde hij tegenover de media in Detroit. “Eerlijk gezegd weet ik niet goed hoeveel waarde ik daaraan moet hechten. Ik doe dit al heel lang en het is meestal vooral lawaai. Je moet je gewoon op je eigen race concentreren.”

