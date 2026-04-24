Red Bull reisde afgelopen woensdag af naar Silverstone voor een filmdag op het Britse circuit. Aan Max Verstappen de taak om een aantal kostbare testkilometers te rijden, en daarbij nieuwe onderdelen aan de RB22 te testen. Een van deze nieuwe onderdelen was wel heel opvallend: Red Bulls eigen versie van Ferrari’s ‘macarena’-vleugel’.

Het was een opvallende verschijning tijdens de testdagen in Bahrein en het Chinese Grand Prix-weekend: de ‘macarena’-vleugel van Ferrari. De Scuderia hoopte met het nieuwe concept voor de achtervleugel de grenzen van het openklappen van het onderdeel nog verder op te zoeken. Dit zou zorgen voor nog minder weerstand op de rechte stukken en zou in theorie hogere topsnelheden moeten opleveren. Red Bull was in ieder geval alvast onder de indruk, want tijdens de afgelopen filmdag op Silverstone testten de Oostenrijkers hun eigen versie van de ‘macarena’-vleugel.

Max Verstappen was naar het circuit van Silverstone afgereisd, om onder meer een nieuwe voorvleugel en nieuwe sidepodes te testen. Ook werden er twee kleine vleugels aan de zijkanten van de Halo gespot. Deze zouden de luchtstroom rond de helm van de coureur verbeteren. De tests waren onderdeel van een filmdag van Red Bull op woensdag.

Red Bulls ‘macarena’-vleugel

Op beelden is te zien hoe de renstal uit Milton Keynes ook een eigen versie van de ‘macarena’-vleugel op de RB22 had gemonteerd. Het ontwerp lijkt niet helemaal hetzelfde als die van de Scuderia, waarbij een centrale pilaar de aandrijving lijkt te vormen. Ferrari heeft de ‘macarena’-vleugel nog niet tijdens een race gebruikt.



