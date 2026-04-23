Met twee weggevallen Grands Prix hebben Formule 1-teams onverwacht meer tijd om hun bolides uitvoerig te testen. Daar maakten de renstallen dan ook graag gebruik van. Terwijl Red Bull naar Silverstone ging en Ferrari Monza afhuurde, streek Alpine neer op Zandvoort. Bekijk hier de beelden van de testdagen van de Franse renstal in de duinen.

Terwijl Max Verstappen kostbare testkilometers maakte voor Red Bull op Silverstone en Ferrari Monza heeft afgehuurd om een filmdag te houden, was Alpine neergestreken in de duinen van Zandvoort. Volgens meerdere bronnen had de Franse renstal de Alpine A521 uit 2021 meegenomen, om voor de TPC-test (het Testing of Previous Cars-programma) te gebruiken. Dit was de laatste auto van Alpine voorafgaand aan de reglementswijzigingen van 2022. Daarnaast zou het Franse team ook met de 2024-bolide, de A524, hebben getest.

Wie er precies achter het stuur zaten tijdens de testdagen in Zandvoort was niet bekendgemaakt. Al werden wel de namen van Alpine-junioren Kush Maini, Alex Dunne en Gabriel Mini en reservecoureur Paul Aron genoemd.

Bekijk de beelden van Alpine's testdagen op Zandvoort hier:

(Foto’s/credits: Matthijs Zeelenberg, MZ.Sportsphotography)

