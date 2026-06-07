Pierre Gasly voelt zich bestolen van een podium door zijn tijdstraf in Monaco. De Fransman kreeg een penalty voor te hard rijden in de pitlane, maar hij vindt deze straf onterecht en eist zijn punten terug. “Ik heb het gevoel dat we bestolen zijn”, vertelt Gasly.

Pierre Gasly ging de race van start van de negende positie, maar door een aantal uitvalbeurten voor hem kon hij naar de derde plek rijden. Bij de herstart bleek dat hij nog een had, die werd na de race ingelost. “Ik heb geen idee wat er is gebeurd. Samen met het team heb ik nog gecontroleerd waar de pitlimiet op staat en dat was 59,5 kilometer per uur met wat marge. Ik weet 200% zeker dat ik voor de lijn de knop heb ingedrukt. Je werkt al tien jaar naar iets toe elk weekend en die kans krijg je niet zomaar. Vandaag was zo’n dag dat we het verdiende en ik heb het gevoel dat we bestolen zijn”, vertelt Gasly in de paddock in Monaco.

Daarom hoopt de Alpine-coureur op een herziening van zijn straf en wil hij zijn punten terug. “Het is Formule 1. Hoeveel slimme mensen zie je in de garages. Zoveel andere coureurs hebben ook een straf gehad. Mijn moment is al weg, we hebben niet op het podium gestaan, niet de champagne gehad. Hopelijk kunnen ze nog het juiste doen en ons de punten teruggeven”, benadrukt Gasly.

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