Dat het zelfs voor coureurs niet altijd eenvoudig is om alle F1-regels te doorgronden, blijkt uit de woorden van Oscar Piastri over de aangepaste regelgeving vanaf de GP Miami. Of zoals de Australiër het desgevraagd verwoordt: “Ik heb nog iemand nodig die slimmer is dan ik, om het me uit te leggen.”

De opmerking mag dan eentje zijn met een knipoog, toch zegt het veel over de complexiteit van de regels in de Formule 1 en de aanpassingen daarvan, die soms erg de technische diepte in gaan. “Ik moet nog alle details doorgronden”, aldus Piastri. “Er zullen nog wel eigenaardigheden en onverwachte situaties zijn. Maar in zijn algemeenheid is het, denk ik, een stap in de juiste richting dat we bijvoorbeeld minder energie kunnen sparen en meer op de limiet kunnen rijden.”

LEES OOK: Piastri wil vertrek Verstappen uit F1 voorkomen: ‘Zou zonde zijn’

De impact van de aanpassingen zal naar verwachting variëren van circuit tot circuit. Zo kende McLaren in China bijvoorbeeld wat issues die met deze aanpassingen volgens het team opgelost hadden kunnen zijn. Maar de moeilijkheden op circuits als die in Australië en Japan waren lastiger geweest om te bestrijden.” Hoeveel de aanpassingen gaan helpen bij het aanpakken van problemen, zal pas vanaf Miami blijken. “Dat weet je pas echt als je de baan op gaat.”

Lees hier alles over de GP van Miami

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.