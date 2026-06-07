Zak Brown vindt dat de Formule 1 moet werken aan volledig onafhankelijke teams. De McLaren-CEO spreekt zich al langer uit tegen constructies waarbij meerdere teams onder dezelfde eigenaar vallen en ziet graag dat de FIA de reglementen aanpast. Volgens Brown is de sport inmiddels gezond genoeg om zonder dergelijke samenwerkingen verder te gaan. “Ik vind dat niet gezond voor de sport”, vertelt Brown.

Zak Brown benadrukt dat zijn standpunt over teamallianties niet nieuw is. De Amerikaan pleit al jarenlang voor een Formule 1-grid waarbij alle teams volledig zelfstandig opereren, zonder gedeeld eigenaarschap of nauwe samenwerkingen. Daarbij wijst hij naar de constructie van Red Bull en Racing Bulls. “Ik hamer hier al tien jaar op. Of het nu gaat om A-teams, B-teams of gedeeld eigenaarschap, uiteindelijk heeft het hetzelfde effect”, vertelt Brown tijdens een persmoment in Monaco.

‘Elf onafhankelijke teams’

Volgens Brown is de Formule 1 inmiddels in een positie beland waarin zo’n verandering ook daadwerkelijk mogelijk is. De financiële situatie van de teams is de afgelopen jaren sterk verbeterd en daardoor is de afhankelijkheid van grotere organisaties volgens hem minder noodzakelijk geworden. “Ik heb hierover ook met Toto Wolff gesproken en ook met verschillende andere teams. Filosofisch gezien zijn ze het er volgens mij allemaal mee eens. De Formule 1 is vandaag gezonder dan ooit en daardoor kunnen we echt onafhankelijke teams hebben”, legt hij uit.

LEES OOK: McLaren viert 1000 GP’s in Monaco, speciale eer Norris

De McLaren-CEO hoopt daarom dat de FIA de huidige regelgeving verder aanscherpt. Volgens Brown moeten alle teams onder exact dezelfde voorwaarden opereren en uitsluitend hun eigen belangen vertegenwoordigen. “Je wilt elf onafhankelijke teams hebben waarvan je weet dat ze volledig voor zichzelf racen. Ze moeten zich allemaal aan dezelfde financiële regels houden. Door de jaren heen hebben we genoeg situaties gezien waarbij daar discussie over ontstond. Nu is het belangrijk om regels te creëren die volledige onafhankelijkheid garanderen”, besluit Brown.

Lees hier alles over de GP Monaco

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.