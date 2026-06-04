Zak Brown heeft zich opnieuw uitgesproken tegen zusterteams in de Formule 1. De CEO van McLaren richtte eerder al zijn pijlen op Red Bull en Racing Bulls, evenals op een mogelijke samenwerking tussen Mercedes en Alpine. In een nieuwe open brief aan de papaja-fans dringt hij aan op veranderingen. Volgens Brown waren teamallianties in het verleden een noodzakelijk kwaad, maar hebben ze geen plaats meer in de moderne Formule 1.

Na een uitgebreide loftuiting op de staat van de koningsklasse en de prestaties van McLaren richt Brown zich opnieuw op de teamallianties in de Formule 1. “Er is één punt dat ik graag wil aankaarten; jullie hebben dit ongetwijfeld al voorbij zien komen in de media”, schreef de Amerikaan. “Tot voor kort waren sommige teams, om te overleven in onze sport, afhankelijk van allianties voor onder meer technologische samenwerking. Dat voldeed destijds aan alle regels.”

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Tegenwoordig doen dergelijke samenwerkingen echter meer kwaad dan goed, zo oordeelt Brown. “Nu de sport er zo goed voor staat en alle teams financieel gezond zijn, is het tijd voor echte onafhankelijkheid tussen de renstallen”, vervolgde hij. “Afgezien van de motoren – die niet ieder team zelf produceert – zouden teams volledig onafhankelijk moeten opereren om een eerlijk speelveld te garanderen.” McLaren is zelf een klantenteam van Mercedes, al flirtte Brown enkele weken geleden nog met het idee om in de toekomst een eigen motorprogramma op te zetten.

Dezelfde regels voor alle teams

“Teamallianties kunnen de grenzen doen vervagen als het gaat om technische, financiële of bestuurlijke kwesties”, lichtte hij toe. “En uiteindelijk denk ik dat jullie, onze fans, er zeker van willen zijn dat alle tweeëntwintig coureurs even hard tegen elkaar strijden en dat voor alle elf teams dezelfde regels gelden. Liberty Media en de FIA hebben fantastisch werk verricht om onze sport te laten groeien en bloeien. Daarom heb ik er alle vertrouwen in dat we ons nu ook op dit vraagstuk kunnen richten en tot een oplossing zullen komen.”

Zak Brown kaartte het teamalliantie-probleem eerder aan bij de FIA, middels een brief aan voorzitter Mohammed Ben Sulayem. Red Bull-teambaas Laurent Mekies reageerde daarop dat zijn team bereid is om de samenwerking met Racing Bulls te minderen, al benadrukte hij dat er meer teams zijn die onderling samenwerken.

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