Red Bull heeft de oorzaak van de vroege uitvalbeurt van Max Verstappen tijdens de GP van Monaco vastgesteld. Volgens teambaas Laurent Mekies was er sprake van een motorprobleem dat al vóór de start tot uitval zou leiden. Het team had bovendien al besloten om de krachtbron richting Barcelona te vervangen. Verstappen bleef opvallend rustig onder deze tegenslag en benadrukte dat hij toch niet voor de titel vocht.

Verstappen, die zaterdag nog knap als tweede kwalificeerde, viel zondag in de beginfase uit nadat hij tijdens de opwarmronde al een probleem in de aandrijflijn had opgemerkt. “We hebben vastgesteld wat het probleem is”, reageerde Mekies daarna zonder verder in detail te treden. “Het probleem ontstond tijdens de opwarmronde en gaf hem noch ons de kans om nog iets te doen. Dat is hoe het zit. Zoals jullie misschien weten, was dit ook pas de eerste motor van Max (Verstappen, red.) dit seizoen, die na Monaco vervangen zou worden.”

Die geplande wissel past binnen een veelgebruikte strategie in de Formule 1, waarbij teams in Monaco vaak met oudere motoren rijden omdat het stratencircuit minder afhankelijk is van motorvermogen is. De overstap naar een nieuwe krachtbron volgt doorgaans in Barcelona, waar vermogen weer een grotere rol speelt. Mekies baalde zichtbaar van het incident, al benadrukte hij dat het team vooraf al rekening hield met deze motorwissel.

Excuses aan Verstappen

“Dit is niet wat we wilden”, verzekerde Mekies. “Uiteraard kunnen we Max alleen maar onze excuses aanbieden, want het werk dat hij samen met het team heeft verricht om dat tempo in Monaco te bereiken was fantastisch. Het is waarschijnlijk nog te vroeg om over een oplossing te spreken, maar we denken dat we het probleem hebben gevonden.” Ondanks de teleurstelling ziet Red Bull ook positieve signalen, aangezien de snelheid van Verstappen gedurende het weekend competitief was, vooral op een circuit waar hij zelf vooraf grapte dat hij een ‘nieuwe rug’ nodig had om de kerbs en hobbels te overleven.

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“De jongens hebben fantastisch werk verricht door de auto te optimaliseren voor de kwalificatie”, lichtte Mekies toe. “Voor de race zullen we het nooit weten. Eerlijk gezegd geldt dat ook voor Isack (Hadjar, red.), vanwege de omvang van de problemen die we hadden.” Verstappen zelf hield de schade in het kampioenschap relatief beperkt, omdat zijn huidige zevende positie in de stand ervoor zorgt dat de uitvalbeurt geen beslissende klap vormt voor zijn titelkansen.

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