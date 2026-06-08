Ferrari’s remmenleverancier Brembo heeft gereageerd op de kritiek van Charles Leclerc na afloop van de GP van Monaco. De thuisheld schreef zijn uitvalbeurt toe aan remproblemen die hem al meerdere races achtervolgen. Leclerc had lange tijd zicht op een podiumplaats voor eigen publiek, maar klapte met nog dertien ronden te gaan in de muur. Brembo gaat de beschikbare data onderzoeken, maar benadrukt tegelijkertijd zijn status binnen de Formule 1.

“Het is gewoon niet acceptabel”, fulmineerde Leclerc na afloop van de race. “De problemen die ik met mijn remmen heb gehad … er was geen beginnen aan.” Volgens de Monegask functioneerde op het moment van de crash slechts één van zijn vier remmen naar behoren. “Van de vier remmen werkten er drie niet”, stelde hij, waarbij hij opmerkte dat het voelde alsof de remklauwen er niet eens op zaten. “Het probleem begon achter de safety car; drie van mijn vier remmen hielden er ineens mee op. Ik kreeg ze niet meer aan de praat, niets werkte meer. Het enige wat ik kon doen, was niet remmen voor de laatste bocht, maar dan was ik in bocht één gecrasht. Een heel rondje rijden was simpelweg onmogelijk.”

Opmerkelijk genoeg reageerde Brembo, de vaste remleverancier van Ferrari, kort na de race met een stevige verklaring. “De Brembo Group is zeer verrast door de uitspraken van Charles Leclerc na de GP van Monaco”, liet het bedrijf weten. Brembo benadrukte dat het de oorzaak van het probleem nog niet kent en waarschuwde voor voorbarige conclusies. “Op dit moment kent het bedrijf de oorzaak van de problemen die Charles Leclerc heeft ondervonden niet. Wij achten het voorbarig om definitieve technische conclusies te trekken voordat de beschikbare gegevens zijn geanalyseerd. In dergelijke gevallen is het noodzakelijk om de telemetrie samen met de technici van het team te onderzoeken om de oorzaak van het incident nauwkeurig vast te stellen.”

Maatstaf

“Brembo geldt tegenwoordig als een maatstaf in de Formule 1 en onze remtechnologieën zijn op elke auto aanwezig”, benadrukte het bedrijf. “Door de jaren heen hebben de teams in het wereldkampioenschap steeds gekozen voor Brembo-oplossingen vanwege hun betrouwbaarheid, innovatie en prestaties op het hoogste niveau.” Leclerc lijkt intussen al een mogelijke oplossing te hebben gevonden binnen Ferrari zelf. Vanaf de volgende race wil hij overstappen op dezelfde remconfiguratie als teamgenoot Lewis Hamilton.

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“Het enige wat ik kan zeggen, is dat we de oplossing in eigen huis hebben en dat ik vanaf de volgende race de configuratie van Lewis zal gebruiken, wat hopelijk een stap vooruit is”, verzuchtte hij. “Maar het is een nachtmerrie geweest.” Daarbij gaf hij toe dat hij mogelijk te lang heeft vastgehouden aan zijn eigen voorkeur. “Ik wilde dit weekend eigenlijk niets veranderen en misschien is dat ook een beetje mijn fout geweest, omdat ik dacht dat het op een circuit als Monaco beter was om te beginnen met remmen die ik kende. Veel meer kan ik er niet over zeggen; vooralsnog zijn er simpelweg geen oplossingen op dit gebied.”

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