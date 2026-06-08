De Racing Bulls hebben dit weekend in totaal achttien punten behaald voor het constructeurskampioenschap. Voor Liam Lawson was het nog de vraag of hij überhaupt de race zou gaan rijden, uiteindelijk neemt het team veel punten mee terug naar de fabriek in Faenza. “De auto was in miljoen stukken”, vertelt Lawson.

Voor Liam Lawson was de ochtend van de race in Monaco stressvol, want hij wist niet of hij kon gaan rijden of niet met de race. Uiteindelijk is de Nieuw-Zeelander geëindigd op de vijfde positie. “Ik liep naar de garage toe en ik zag mijn auto in een miljoen stukken liggen met niks eromheen. Ik dacht van ‘ik ga niet racen vandaag’, maar het team heeft echt goed werk gedaan om de auto te maken”, vertelde Lawson in de paddock na de race.

Volgens Lawson zijn de punten een mooi resultaat voor het team, want Arvid Lindblad kwam als zesde over de finish. Racing Bulls neemt dus een mooi aantal punten mee richting de volgende race in Barcelona. “Wat een weekend. We hebben geen rondes gereden voor de start en ik had geen idee wat de balans was. Ik ben gewoon in de auto gaan zitten en uiteindelijk hebben we dit resultaat behaald”, besloot Lawson.

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