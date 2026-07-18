Arvid Lindblad heeft na de GP van Groot-Brittannië zijn eerste rijles gevolgd, zo bevestigde hij afgelopen week. De 18-jarige Racing Bulls-coureur maakte dit jaar zijn F1-debuut, maar beschikt nog niet over een regulier rijbewijs. Tijdens het raceweekend in België werd hij opnieuw gevraagd naar de vorderingen. Na slechts één les heeft hij er vertrouwen in dat hij binnenkort al examen kan doen. “Al blijven die snelheidslimieten wel een beetje vreemd.”

In een interview met beIN Sports voorafgaand aan de GP van België gaf Lindblad een update over zijn rijlessen. “Ik denk niet dat ik nog meer lessen nodig heb”, grijnsde hij. “Ik kan nu examen doen.” Zijn rij-instructeur is op de hoogte van de rijtalenten van zijn pupil en had dan ook weinig aan te merken. “Hij zei alleen: ‘Blijf op je dode hoeken letten, en voor de rest komt het wel goed'”, aldus Lindblad.

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Toch bestaan er grote verschillen tussen racen op een circuit en rijden op de openbare weg. Zo bracht de eerste rijles van Lindblad ook de nodige uitdagingen met zich mee. “Het was vreemd, dat idee van snelheidslimieten”, lachte de Racing Bulls-coureur. “Het idee dat je het gaspedaal maar tot een bepaalde hoogte mag intrappen, in plaats van gewoon sneller te gaan, voelde een beetje raar. Dat beviel me niet. Vijftig kilometer per uur is overigens ook tergend langzaam”, grapte hij tot slot. “Maar ja, veiligheid staat voorop.”

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