Het team van Racing Bulls doet goede zaken in de Formule 1. Vier Grands Prix op rij finishten Liam Lawson en Arvid Lindblad in de punten. Tijdens de laatste race op Spa-Francorchamps eindigde alleen laatstgenoemde in de top tien, maar toen beschikte Lawson nog niet over het nieuwste upgradepakket van de Italiaanse renstal. Derhalve kijkt het jonge, maar inmiddels razend populaire rijdersduo reikhalzend uit naar de aankomende GP van Hongarije.

Het nieuwe upgradepakket van Racing Bulls – dat komend weekend ook op de auto van Lawson wordt gemonteerd – bestaat uit een nieuwe motorkap, rolbeugel, achtervleugel en herziene sidepods. Lindblad wist zich dankzij deze nieuwe onderdelen vóór zijn teamgenoot te kwalificeren op Spa. Tijdens de race kregen beide coureurs het met elkaar aan de stok, al kwamen ze allebei heelhuids uit het duel. Uiteindelijk pakte Lindblad twee WK-punten met een negende plaats, terwijl Lawson als twaalfde over de streep kwam.

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Desondanks was de Nieuw-Zeelander optimistisch over de ontwikkeling van de VCARB 03 en keek hij ernaar uit om zelf met de nieuwe upgrades te rijden. “Hij (Lindblad, red.) was dit weekend erg snel, dus dat is heel positief”, reageerde de 24-jarige tegenover de media. “Alle upgrades die we hebben meegenomen, alles wat het hele team heeft ontwikkeld, lijkt te werken. Dus ja, we kijken erg uit naar de GP van Hongarije.” Racing Bulls staat inmiddels op gelijke hoogte met Alpine, dat de vijfde plaats bezet in het constructeurskampioenschap.

Team levert fantastisch werk

“Ik denk dat ik me elk weekend comfortabeler voel en competitiever word”, jubelde Lindblad na zijn vijfde puntenfinish op rij. “De laatste keer dat de auto zo compleet aanvoelde, was in Canada, maar toen kon ik helaas niet deelnemen aan de race.” Een probleem met de versnellingsbak gooide in Montreal al vóór de start roet in het eten. “Ik weet niet precies waar het aan ligt, maar ik kan wel zeggen dat ik me elke keer dat ik in de auto stap een stukje beter voel. De ingenieurs en ik kunnen het heel goed met elkaar vinden; we begrijpen elkaar echt. Bovendien geniet ik ontzettend van mijn tijd in de Formule 1. Het team levert fantastisch werk om de prestaties van de auto te blijven verbeteren, en dat zie je terug op het circuit.”

Overigens was er geen sprake van onenigheid tussen de Racing Bulls-coureurs, ondanks hun verhitte strijd in België. Na afloop van de race vlogen beide twintigers gezamenlijk naar huis. Niet met een privéjet, zoals veel F1-coureurs, maar met een budgetvlucht van easyJet. Lawson plaatste een selfie van de terugvlucht op sociale media, wat leidde tot veel positieve reacties.

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