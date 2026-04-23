Voormalig F1-coureur Giedo van der Garde gelooft dat McLaren best wel eens het volgende station voor Max Verstappen zou kunnen zijn, zo schrijft hij in zijn exclusieve column in de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine. “Sentimenten tellen niet. Zak Brown, de CEO van McLaren, is gewoon een commerciële boef die precies weet wat hij moet doen.”

“Max naar McLaren zou best een optie kunnen zijn. Het is aan Max en zijn management om goed te kijken wat ze willen en waar ze de beste deal kunnen maken. Opties genoeg, want iedereen wil Max. McLaren heeft als voordeel dat er meer oudgedienden van Red Bull rondlopen met wie hij successen heeft beleefd, zoals Rob Marshall en Will Courtenay”, zo schrijft Van der Garde. Ook zijn vaste race-engineer Gianpiero Lambiase maakt na 2027 de overstap naar McLaren.

Van der Garde: “Het lijkt van McLaren een bewuste strategie om de beste mensen bij de concurrentie weg te halen, een beetje zoals Bayern München dat in de Bundesliga doet. Sentimenten tellen niet. Zak Brown, de CEO, is gewoon een commerciële boef die precies weet wat hij moet doen om dat voor mekaar te boksen.”

“Alleen met de juiste mensen op de juiste plek, behaal je successen. Je kan als team de beste coureur hebben, maar als de auto niet werkt, rijd je nog ergens in de middenmoot of achteraan. Kijk naar Red Bull.”

