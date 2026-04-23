McLaren-CEO Zak Brown is niet van plan om plaats te maken voor Max Verstappen bij zijn team. Hoewel alle verhalen rond de toekomst van de viervoudig wereldkampioen in de Formule 1 tot nu toe alleen geruchten zijn, bevestigt de Amerikaan alvast dat McLaren niet overweegt om ‘een van onze supersterren’, coureurs Lando Norris en Oscar Piastri, te vervangen. ‘Als ik mocht gokken waar hij dan heen zou gaan, zou ik zeggen Mercedes’, speculeert Brown wel nog over de toekomst van Verstappen.

Begin april kwam het toch wel onverwacht nieuws naar buiten bij Red Bull: Gianpiero Lambiase verruilt na 2027 de Oostenrijkse renstal voor McLaren. Speculatie over de toekomst van Max Verstappen begon ook meteen weer, zeker nadat de wereldkampioen zelf tijdens de GP Japan nog openlijk twijfel zaaide over zijn verdere Formule 1-carrière.

Ondanks dat zijn vaste race-engineer naar McLaren vertrekt, zegt CEO Zak Brown geen plaats te hebben voor de viervoudig wereldkampioen. “Vanuit het oogpunt van McLaren ben ik ontzettend blij met Lando (Norris, red.) en Oscar (Piastri, red.)”, vertelt Brown aan Sky Sports. “We hebben langetermijncontracten met hen en ik vind dat ze zowel op als naast het circuit het beste coureursduo vormen, dus we zijn absoluut niet van plan om een van onze twee supersterren te vervangen.”

Mercedes

Volgens Brown komt er daarom alleen een plekje vrij voor Verstappen bij McLaren mocht Norris of Piastri zelf besluiten om te vertrekken. “Natuurlijk als een van de twee weg zou gaan, dan ja. Max is een geweldig talent, maar ik verwacht het niet.” De CEO zet daarom zelf zijn geld liever in op een ander potentieel toekomstig team voor de Nederlander. “Als ik mocht gokken, dan zou ik zeggen Mercedes.”

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.