McLaren-teambaas Andrea Stella is naar eigen zeggen blij met de aanpassingen die door FIA, F1 en de teams deze week zijn afgesproken met betrekking tot de regelgeving en het rijgedrag van de auto’s. Bovendien vindt de Italiaan dat er op langere termijn óók moet worden doorgepakt.

Waar een collega als Toto Wolff nog pleitte om niet meteen met de botte bijl allemaal regels te gaan veranderen, zit Stella wat ‘fanatieker’ in de wedstrijd. “Het is positief dat er nu wijzigingen komen, het is een stap in de goede richting. En laten als we F1-gemeenschap open staan voor veranderingen, laten we leren van de resultaten”, klonk het woensdag in Woking bij een persbijeenkomst.

Stella vervolgde: “Zo kunnen we ervoor open staan om zaken te finetunen. En ook voor nog grotere veranderingen in de toekomst. Ik hoop dat we daar allemaal open voor staan en ook de bereidheid hebben om te leren.”

