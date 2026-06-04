Voor McLaren staat de aankomende GP van Monaco in het teken van de duizendste F1-race. Zestig jaar geleden nam oprichter Bruce McLaren voor het eerst onder zijn eigen racevlag deel aan het wereldkampioenschap. In de aanloop naar ‘het kroonjuweel’ brengt CEO Zak Brown in een open brief een ode aan de legendarische Nieuw-Zeelander en benadrukt hij de ambities van het tegenwoordige raceteam.

“Nu we dit weekend aan de start verschijnen van onze duizendste Grand Prix, wil ik even stilstaan bij onze geschiedenis in de autosport”, aldus Zak Brown. McLaren is pas het tweede team dat deze bijzondere mijlpaal bereikt; Ferrari doorbrak in 2020 al deze magische grens. “Daarbij kijk ik niet alleen naar de Formule 1, maar ook naar andere raceklassen zoals IndyCar en het WEC. Er is geen beter moment om te reflecteren op onze geschiedenis, onze iconische coureurs, onze successen en de manier waarop McLaren door de jaren heen heeft bijgedragen aan de groei van de sport.”

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“Uiteindelijk draait het altijd om de mensen, te beginnen met niemand minder dan onze oprichter Bruce McLaren”, vervolgde Brown. “Hij was coureur, ingenieur, ontwerper en ondernemer – de ultieme racer wiens nalatenschap voortleeft binnen het team. We streven er voortdurend naar om zijn racegeest en innovatieve mentaliteit te belichamen. Ik ben enorm trots op onze mensen en onze teamcultuur, en op de manier waarop we samen hoogtepunten vieren en elkaar steunen in moeilijkere tijden. En ik weet zeker dat Bruce dat ook zou zijn.”

‘De vraag naar Formule 1 is ongekend groot’

Brown prees de prestaties van het F1-team, evenals de huidige staat van de koningsklasse. “Om te beginnen met de Formule 1: wat een spannende tijd is dit voor de sport. Dat we de afgelopen jaren twee constructeurstitels hebben gewonnen en dat onze twee coureurs tot de allerlaatste race van het seizoen 2025 streden om het wereldkampioenschap, is werkelijk ongelooflijk. En wat de sport zelf betreft: wat een enorme groei hebben we de afgelopen jaren doorgemaakt. De vraag naar de Formule 1 is nog nooit zo groot geweest; er is meer vraag naar Grands Prix dan we per jaar kunnen organiseren. We hebben elf sterke teams, de concurrentie is spectaculair en we blijven de grenzen van technologie en innovatie verleggen.”

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Als bedrijf mikt McLaren op het herhalen van een unieke prestatie: het winnen van de Triple Crown van de autosport, mogelijk zelfs in één seizoen. Vanaf 2027 keert het team immers terug naar de hypercar-klasse in het WEC en gaat het opnieuw meestrijden in de 24 uur van Le Mans. “Deze unieke uitdaging biedt fantastische kansen voor ons team, onze commerciële partners en natuurlijk onze fans”, legde een trotse Brown uit. “We willen het meest opwindende raceteam ter wereld zijn. We willen de Triple Crown winnen in dit papaya-tijdperk.”

Wijlen Bruce McLaren, de oprichter van het gelijknamige raceteam, op zijn kart in 1960 (Getty Images)

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