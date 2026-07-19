Ook McLaren-teambaas Andrea Stella heeft gereageerd op de geruchten over gesprekken tussen zijn renstal en Max Verstappen. Hoewel de Italiaan een eventuele toekomstige samenwerking met de viervoudig wereldkampioen zeker als een ‘fascinerend kans’ zou bestempelen, ziet hij maar een manier waarop Verstappen momenteel naar McLaren kan komen: ‘Dan moeten we eerst een derde auto introduceren’.

De geruchten over een McLaren-overstap van Max Verstappen gaan inmiddels alweer een tijdje rond. De Nederlander werd eerder zelfs in verband gebracht met een coureurswissel met Oscar Piastri. Verstappen zou zo naar verluidt de teamgenoot van Lando Norris worden, terwijl de Australiër volgens de speculaties naar Red Bull zou vertrekken. Piastri reageerde voorafgaand aan het raceweekend in België al op deze aanhoudende geruchten.

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“Ik realiseerde me niet dat er een discussie over bestond”, vertelde de McLaren-coureur eerlijk over de speculaties over zijn eigen toekomst bij het Britse team. Wat de Australiër betreft, rijdt hij in 2027 gewoon bij McLaren. “Ik zit zelf gewoon heel goed op mijn plek en voel me comfortabel met waar ik sta. Zak Brown, Andrea Stella en het hele team zijn daar ook super helder in geweest, net als ik nu net.”

‘Dan hebben we een derde auto nodig’

Ook McLaren-teambaas Andrea Stella kreeg na de kwalificatie op Spa-Francorchamps vragen over de viervoudig wereldkampioen. Hoewel de Italiaan toegaf dat het een aantrekkelijk idee is om een coureur als Verstappen als team aan te trekken, moet daarvoor wel eerst iets gebeuren. “We hebben het hier over een viervoudig wereldkampioen, dat zou altijd een fascinerende kans zijn,” aldus Stella. “Maar dan moeten we eerst een derde auto introduceren. Daarvoor moet je niet bij mij zijn, maar op een hoger politiek niveau. Zodra dat mogelijk is, kunnen we het gesprek voortzetten.”

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