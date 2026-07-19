Max Verstappen veroverde bij de start van de GP van België kortstondig de leiding. Na meerdere matige starts in 2026 kwam de Nederlander opvallend goed van zijn plek en rekende hij direct polesitter Kimi Antonelli in. Hij kwam vermogen tekort om Antonelli en Charles Leclerc daarna achter zich te houden, alvorens de race werd geneutraliseerd; George Russell vond in de eerste ronde zijn waterloo door een aanvaring met Lewis Hamilton.

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Lights out at Spa!



Watch a dramatic opening to the Belgian Grand Prix 🎥#F1 #BelgianGP pic.twitter.com/P2AkibfxXy — Formula 1 (@F1) July 19, 2026

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