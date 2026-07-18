Hoewel de sportieve toekomst van Max Verstappen na dit seizoen nog ongewis is, is inmiddels wel duidelijk wie bij een langer verblijf bij Red Bull zijn vaste race-engineer zal worden. Performance engineer Tom Hart gaat bij de Oostenrijkse renstal de positie van de vertrekkende Gianpiero Lambiase vervullen.

Lambiase vertrekt uiterlijk in 2028 (maar waarschijnlijk eerder) naar McLaren. Op zijn beurt was Hart juist op weg naar Williams. Hij zou daar aan de slag gaan als race-engineer van Alex Albon, maar dat besluit is, zo meldt De Telegraaf, teruggedraaid na een verzoek van Red Bull-teambaas Laurent Mekies aan het adres van zijn Williams-collega James Vowles.

Overigens zegt het besluit rondom Hart niets over een mogelijk langer verblijf van Verstappen bij Red Bull. Want ook als de viervoudig wereldkampioen na dit seizoen vertrekt, zal Hart de nieuwe positie bij Red Bull innemen.

Lees hier alles over de GP België

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.