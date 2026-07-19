Lando Norris heeft opgeroepen tot meer respect voor zijn privacy nadat hij onlangs veertig minuten lang door paparazzi werd gevolgd in Londen. De regerend F1-kampioen beschreef het incident als een moment waarop hij zich voor het eerst echt ongemakkelijk voelde door de aandacht die zijn bekendheid met zich meebrengt. Norris legde uit dat hij voorheen veel binnenshuis bleef, maar nu juist vaker de deur uit wil kunnen.

In gesprek met The Independent voorafgaand aan de GP van België sprak Norris over de veranderingen in zijn leven sinds zijn wereldtitel en de moeite die het kost om een normaal privéleven te behouden. De Brit benadrukte dat hij meer wil genieten van zijn tijd buiten de Formule 1 en niet langer alleen maar binnen wil blijven. “Ik word wat ouder en ik wil graag weer uitgaan”, aldus Norris. “Dat betekent niet dat ik per se wil feesten; ik wil gewoon het huis uit, uit eten gaan”, voegde hij er snel aan toe.

“Vorig jaar zat ik gewoon thuis te gamen en voelde ik me een loser”, grijnsde hij eerlijk. “Dat is op zich niet erg. Ik hield me op mezelf en was gedisciplineerd.” Inmiddels heeft Norris zijn dagelijkse leven veranderd, maar dat heeft volgens hem ook geleid tot meer ongewenste aandacht. “Nu zit ik niet langer tot middernacht te gamen, maar ben ik tot ’s avonds laat aan het dineren met vrienden. Daar heb ik altijd van genoten, maar nu staan er veel meer camera’s omheen en wordt alles breed uitgemeten op sociale media. Ik probeer gewoon het leven buiten de F1-wereld te ervaren en ik vind dat ik daar ook recht op heb.”

‘Kan ik niet accepteren’

Hoewel Norris begrijpt dat publieke belangstelling onderdeel is van zijn beroep, vindt hij dat er grenzen zijn. Hij vertelde dat fotografen hem tijdens een privérit door Londen bleven achtervolgen. “De overtreffende trap is dat paparazzi je opwachten of je achtervolgen”, verzuchtte hij teleurgesteld. “Ik reed naar het huis van een vriend in Londen en ik wist dat een paparazzo me de hele weg volgde. Veertig minuten lang werd ik door Londen achtervolgd, alleen maar om te kunnen zien wie ik zou ontmoeten en waar ik naartoe zou gaan.”

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“Dat was de eerste keer in mijn leven dat ik me echt lastiggevallen voelde – dat ik mijn hotel of huis niet kon verlaten zonder dat iemand me bij elke beweging in de gaten houdt.” Norris wilde benadrukken dat zijn status als F1-coureur niet betekent dat alle grenzen verdwijnen. “Het voelt alsof mijn privéleven niet echt privé meer is; het is gewoon mijn leven geworden. Dat hoort erbij als je F1-coureur bent, maar er zijn grenzen. Ik kan niet accepteren dat mensen me achtervolgen. Dat is gewoon vreemd.”

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