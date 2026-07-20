Oscar Piastri heeft zich bijzonder kritisch uitgelaten over de nieuwe F1-reglementen. De McLaren-coureur is allesbehalve enthousiast over het systeem dat bepaalt waar de elektrische energie op een circuit wordt ingezet. Volgens Piastri zorgt dat ervoor dat coureurs niet langer volledig zelf bepalen hoe zij de prestaties van de auto benutten. Tijdens de GP van België worstelden meerdere teams met het optimaal afstellen van de nieuwe aandrijflijnen, zo legde hij uit.

De huidige aandrijflijnen zetten hun vermogen op specifieke delen van het circuit in, zonder dat de coureur daar invloed op heeft. Een zelflerend systeem bepaalt waar de beschikbare elektrische energie het meest efficiënt kan worden ingezet om zo de rondetijd te optimaliseren. Dat betekent wel dat de coureurs de controle op bepaalde momenten uit handen moeten geven, iets wat bij onder anderen Piastri voor flinke frustratie zorgde.

De Australiër stak zijn ergernis na de GP van België niet onder stoelen of banken. “Het is waardeloos. Ik kan het niet anders zeggen”, reageerde hij zichtbaar gefrustreerd. “Ik was zeker niet de enige die klaagde. Zo weet ik dat George (Russell, red.) er dit weekend en misschien ook de afgelopen paar races veel problemen mee heeft gehad. En als ik met anderen praat, hoor ik vergelijkbare verhalen. Als de startopstelling eigenlijk al vóór de kwalificatie wordt bepaald door computers die zich wel of niet goed gedragen, dan is dat een behoorlijk waardeloze manier van racen.”

‘Zit ingebakken in deze motoren’

Piastri legde uit dat het voor een coureur bijzonder frustrerend is wanneer de prestaties meer afhangen van software dan van het eigen stuurwerk. “Ik ga het misschien wat aandikken, maar stel dat je na een kwalificatie naar alle bochten kijkt en denkt: ‘Ik rijd exact dezelfde lijnen als mijn teamgenoot, maar uiteindelijk kom ik toch twee tienden tekort.’ Dat is geen prettig gevoel.”

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Hoewel de FIA de komende jaren wijzigingen doorvoert om de verhouding tussen de verbrandingsmotor en de elektrische aandrijving verder aan te passen, verwacht Piastri niet dat daarmee alle problemen verdwijnen. “De veranderingen in de brandstofdoorvoer en de lagere inzet van de batterij lossen dit specifieke probleem niet op. Het heeft te maken met de kalibratie van de motor en met de manier waarop het systeem zichzelf blijft aanpassen”, legde hij uit. “Dat zit als het ware ingebakken in deze motoren. Natuurlijk wordt het beter naarmate alle fabrikanten de krachtbronnen beter leren begrijpen. Het is bovendien niet alleen een probleem voor ons of Mercedes; alle motorleveranciers hebben ermee te maken, en dat zorgt overal voor frustratie.”

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