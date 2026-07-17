Lando Norris denkt niet dat het aankomende raceweekend op Spa-Francorchamps net zo mooi zal zijn als eerdere edities van de GP België. Het circuit in de Ardennen is geliefd onder coureurs, maar volgens de regerend wereldkampioen biedt racen met de huidige generatie bolides niet meer dezelfde uitdaging als onder de oude reglementen. “Het is gewoon jammer”, baalt Norris. “Het wordt zeker niet meer hetzelfde Spa als het altijd is geweest.”

Spa-Francorchamps is een geliefd circuit bij zowel fans als de coureurs zelf. Toch vreest Lando Norris dat de Belgische baan dit jaar niet hetzelfde zal aanvoelen voor de rijders, dankzij de nieuwe 2026-auto’s. Net zoals Silverstone zal het circuit namelijk hoge eisen stellen aan het energiegebruik vanwege de lange rechte stukken.

LEES OOK: Nico Hülkenberg grapt over Audi-geruchten rond Sainz: ‘Plek van reservecoureur is nog vrij’

“Het is gewoon jammer, eerlijk gezegd. Het wordt zeker niet meer hetzelfde Spa als het altijd is geweest”, baalt Norris tegenover de media. “We zullen wel zien hoe het gaat in Pouhon en een paar andere bochten, maar het wordt zeker niet meer helemaal dezelfde uitdaging als het altijd is geweest.”

‘Spa zal dit jaar niet zo mooi zijn’

De McLaren-coureur denkt vervolgens alvast na over hoe hij als coureur met de huidige generatie auto’s de aanstaande Grand Prix van België het beste aanpakt. “Je kunt, denk ik, een beetje afwisselen in de verschillende modi waarin je je vermogen inzet. Het kan zijn dat sommige coureurs flink gas geven door Pouhon en anderen niet, en misschien is het voor verschillende mensen een andere uitdaging. Het is dus echt geen unanieme mening, maar we hebben nog steeds ontzettend weinig energie op dit circuit. Het zal dus zeker niet meer zo mooi zijn als in het verleden.”

LEES OOK: Max Verstappen is frustratie kwijt en denkt in Spa in mogelijkheden

Erg jammer, vindt de coureur, omdat Spa voor vele coureurs al lange tijd een geliefd circuit is. “Het is een circuit waarvan ik denk dat, als je het aan elke coureur vraagt, het waarschijnlijk in onze top drie of vijf van de kalender staat”, vervolgt hij. “Dat is al zo sinds we nog kinderen waren, en in elke raceklasse hebben we er van genoten. Daarom is het ook jammer dat het straks niet meer elk jaar op de kalender staat. Ik vind het hier geweldig, ik denk dat elke coureur dat vindt.”

Norris krijgt bijval van zijn teamgenoot Oscar Piastri, die eerder al de verwachting uitsprak dat racen op Spa ‘triest’ zal worden. “Er zijn namelijk zoveel rechte stukken waarop je niet op vol vermogen rijdt. Hierdoor krijg je enorm verschillen tussen wanneer je het vermogen spaart of juist gebruikt”, legde de Australiër uit. “Spa en Monza zullen hierdoor wel teleurstellend worden.”

Lees hier alles over de GP België

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.