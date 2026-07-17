Max Verstappen heeft vrijdag bij de eerste vrije training van de Grand Prix van België verrassend de snelste tijd neergezet. De viervoudig wereldkampioen kwam in zijn Red Bull-bolide tot 1.47,070. Daarmee was hij 0,145 seconde sneller dan de Brit Lewis Hamilton in de Ferrari. Diens teamgenoot Charles Leclerc uit Monaco reed op 0,207 seconde de derde tijd.

Verstappens Franse teamgenoot Isack Hadjar was met de vierde tijd, op 0,252 seconde, ook nog sneller dan de McLarens en Mercedessen. Klassementsleider Kimi Antonelli van Mercedes kwam tot de zesde tijd. Noemenswaardige incidenten deden zich verder niet voor. Aston Martin eindigde wederom troosteloos en hopeloos achteraan. Zie hier de volledige uitslag van VT1 voor de GP van België.

Max Verstappen en teamgenoot Isack Hadjar krijgen overigens een nieuwe motor. Voor Max Verstappen betekent het besluit van Red Bull geen gridstaf, omdat hij met de aangekondigde nieuwe onderdelen nog steeds valt onder het maximaal toegestane aantal.

Later vandaag (om 17.00 uur) rijden de coureurs de tweede vrije training op het circuit van Spa-Francorchamps. In het WK-klassement leidt Antonelli met 179 punten voor zijn Britse teamgenoot George Russell (154) en Ferrari-coureur Hamilton (147). Verstappen staat zevende met 76 punten.

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