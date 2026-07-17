Max Verstappen en Isack Hadjar krijgen voor het raceweekend op Spa-Francorchamps een nieuwe motor. Red Bull heeft besloten om voor het verdere Grand Prix-weekend van België om de krachtbronnen van hun beide coureurs te vervangen, zo meldt het team tijdens de eerste vrije training.

Voor Max Verstappen betekent het besluit van Red Bull geen gridstaf, omdat hij met de aangekondigde nieuwe onderdelen nog steeds valt onder het maximaal toegestane aantal. De motorwissel volgt nadat Verstappen tijdens de GP Groot-Brittannië nog kampte met problemen aan de krachtbron. Op het officiële document gepubliceerd door de FIA valt te lezen dat Verstappen onder meer een nieuwe interne verbrandingsmotor, turbocharger en uitlaatset krijgt.

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De Nederlander is niet de enige coureur die met nieuwe motoronderdelen rijdt op Spa-Francorchamps. Eerder maakte McLaren ook al bekend dat Lando Norris een gridstraf incasseert doordat het team nieuwe motoronderdelen in zijn MCL40 plaatst.

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