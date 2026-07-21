Volgens McLaren-teambaas Andrea Stella had de botsing tussen Charles Leclerc en Oscar Piastri in de openingsfase van de GP België een stuk slechter kunnen aflopen. De twee reden tegen elkaar aan op het moment dat de Australiër een inhaalactie wilde plaatsen bij Kemmel Straight. Dit resulteerde in schade aan de MCL40 van Piastri, maar volgens Stella had het nog erger kunnen zijn: ‘Als er ongecontroleerd contract plaatsvindt, kan een volgende crash zeer ernstig zijn’.

Oscar Piastri probeerde tijdens ronde acht van de GP België Charles Leclerc aan de buitenkant in te halen bij Kemmel Straight, maar op dat moment stuurde de Monegask iets naar links. De Ferrari-coureur raakte zo de MCL40 van de Australiër, waardoor Piastri vloerschade opliep. Leclerc kreeg echter geen straf voor het incident, onder meer omdat de Monegask volgens de stewards gewoon de racelijn had gevolgd.

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McLaren-teambaas Andrea Stella trok na de race het oordeel van de stewards in twijfel. “Ik zal nog moeten nagaan met welke factoren de stewards precies rekening hebben gehouden, en of de doorslaggevende factor hier de relatieve positie is tussen de vooras van Oscar en de auto van Leclerc,” aldus Stella tegenover de media.

Stella waarschuwt voor ernstigere crash

“Ik denk dat we er in ieder geval voor moeten zorgen dat, wanneer twee auto’s zo lang naast elkaar rijden, de auto die niet op de racelijn rijdt – omdat hij de binnenkant verdedigt – voldoende ruimte overlaat voor de ander”, vervolgt de teambaas, die meteen waarschuwt: “Want als er ongecontroleerd contact plaatsvindt, zal de crash zeer ernstig zijn.” De Italiaan hoopt daarom dat er vooral lering wordt getrokken uit het moment.

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