Wie denkt dat McLaren in Monaco de duizendste Grand Prix van het team gaat winnen, kan volgens Lando Norris bedrogen uitkomen. De Engelsman, regerend wereldkampioen, waarschuwt desgevraagd dat Ferrari en toch echt ook Mercedes de favoriet zijn voor de GP in het prinsdom.

Vorig jaar werd Norris winnaar van de Grand Prix in de plaats waar hij woont. “Ons doel is natuurlijk altijd om voor pole te gaan en voor het winnen van de race. Dat is dit weekend niet anders. Maar we staan er nu minder goed voor dan vorig seizoen rond deze tijd.”

De regerend wereldkampioen wijst op Ferrari en Mercedes. “Ferrari is misschien niet het snelste op het rechte stuk, maar heeft wel veel downforce. Dat is echt een voordeel en dat gaan we dit weekend vermoedelijk zien in Monaco. En Mercedes, tja, dat team is bij elke race dit seizoen gewoon snel.”

Misschien dus geen favoriet, maar hoop op een stunt is er wel. Dat is volgens Norris te danken aan de eigenschappen van het circuit. “Langzame bochten en weinig grip, daarmee wonnen we vorig seizoen. Dat biedt vertrouwen.”

Lees hier alles over de GP Monaco

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.